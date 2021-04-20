الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح

لا يوجد دليل يشير إلى أن الصيام يزيد خطر الإصابة بعدوى كورونا (الإنترنت)

ترددت خلال الأيام التي سبقت شهر رمضان الكريم بعض الأقاويل عن أن الصيام قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس «كورونا»، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى ذلك.

وقدمت المنظمة الأممية بعض الإرشادات المهمة خلال شهر رمضان، يتجوب على الصائم اتباعها، حسب «اليوم السابع».

توصيات

من الضروري تشجيع الممارسات الصحية فى المساجد ودور العبادة من خلال الوضوء بالمنزل عندما يكون ذلك ممكنًا، واستخدام سجادة الصلاة الشخصية.

تأكد من أن مرافق الغسيل مجهزة بالماء والصابون.

يجب توفير معقم لليدين يحتوب على الكحول عند المدخل وداخل المساجد.

لا بد من تنظيم تدفق الأشخاص الذين يدخلون ويحضرون ويخرجون من المساجد أو الأماكن الأخرى.

يجب الحرص على التنظيف المتكرر لدور العبادة والمباني.

إذا عُرض عليك لقاح «كورونا» خلال شهر رمضان فيمكن تناوله، إذ قضت هيئات فتوى بارزة، مثل الأزهر الشريف، بأن أخذ اللقاح لا يفسد الصيام لأنه ينقل عن طريق الحقن وليس من فتحة طبيعية مثل الفم أو الأنف، كما أعلنت هيئات فتوى بارزة مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن لقاحات «كورونا» جائزة بموجب الشريعة الإسلامية.

حتى إذا تم تطعيمك بالفعل، فاستمر في اتخاذ تدابير الصحة العامة والاجتماعية لحماية الآخرين من احتمال انتقال العدوى.

إذا كانت دولة ما تقدم لشعبها لقاح «كورونا» خلال شهر رمضان يتم تشجيعها على العمل مع القادة الدينيين المحليين لتعزيز تناول اللقاح ومواصلة حملات التطعيم دون انقطاع.

حافظ على صحتك في رمضان بتناول الغذاء الصحي وشرب الكثير من الماء.

تجنب التدخين والوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

اتبع إجراءات سلامة الغذاء، حافظ على نشاطك ونم جيدًا، ابق آمنا في رمضان، واغسل يديك كثيرًا وبشكل جيد، ارتد قناعك، حافظ على المسافة الجسدية، تدرب على آداب العطس والسعال المناسبة.

تجنب التجمعات والأحداث الكبيرة، خصوصا إذا كنت من بين المجموعات المعرضة للخطر أو إذا كنت تشعر بتوعك.

تجنب موائد الرحمن المزدحمة، وفكر في توزيع علب طعام فردية معبأة مسبقًا.