الزعتر للتخلص من الإمساك

(أرشيفية: الإنترنت)

يحظى الزعتر بشعبية كبيرة، لأن هذه الأعشاب تضيف نكهة محببة للطعام ويقدم فوائد صحية عند تناوله طازجًا أو مجففًا أو عند نقعه لتحضير الشاي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالزعتر له فوائد صحية عديدة منها أنه يخلصك من الإمساك، حسب «ويب طب».

فتناول الزعتر يعزز عملية الهضم السليم، ويساعد في تحسين حركات الأمعاء وإعادتها إلى وضعها الطبيعي والصحي.

وكذلك له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات وأخرى مهدئة ومسكنة، ومضادة للميكروبات، مما يساعد على تقليل الجراثيم الموجودة في الطعام.

جرب هذه الطريقة

للحصول على فوائد الزعتر للخلاص من الإمساك، يمكنك تحضير شاي الزعتر في المنزل باتباع الخطوات الآتية بكل سهولة.

المكونات

ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المجفف.

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل.

شريحة ليمون.

طريقة التحضير

اغلي الماء.

أضيفي أوراق الزعتر المجففة وغطي القدر.

اتركي الخليط ينقع لمدة 5 دقائق تقريبًا.

ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد لمدة 1-2 دقيقة.

صفي الشاي في كوب وأضيفي له العسل وشريحة الليمون إذا رغبت.