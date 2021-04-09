إسبانيا: لا داع لوضع الكمامة على الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 10:38 صباحا
رجل يتنقل واضعا كمامة على شاطئ قرب منطقة جيرونا الإسبانية في 31 مارس 2021 (أ ف ب)

بعد موجة تنديد، تعتزم إسبانيا السماح لرواد الشواطئ بعدم وضع الكمامة، خلال وجودهم في هذه الأماكن في حال كانت شروط التباعد متوافرة.

وكان قانون دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي جعل وضع الكمامة إلزاميًّا باستمرار، حتى عند التمدد على المنشفة للتشمس، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأثار القرار موجة غضب، خصوصًا في المناطق الساحلية مع تحضير البلاد التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة، إلى موسم الاصطياف كما تكافح بقوة من أجل إقرار جواز سفر مناعي.

ودفعت موجة التنديد هذه بالسلطات إلى التراجع عن القانون.

وبات يُسمح للأفراد بنزع الكمامة على الشاطئ «إذا ما بقيوا في مكان محدد واحترموا مسافة تباعد لا تقل عن متر ونصف المتر مع الأشخاص الذين لا يعيشون معهم تحت سقف واحد»، وفق بيان نشرته وزارة الصحة الإسبانية.

لكن يتعين وضع الكمامة في حال التنزه على الشاطئ، وفق البيان. وتفرض إسبانيا وضع الكمامة في الشوارع منذ مايو 2020 تحت طائلة دفع غرامة.

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