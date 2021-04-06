حافلات «فابوريتو» المائية لتلقيح كبار السن في البندقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 12:35 مساء
امرأة تتلقى اللقاح على متن زورق فابوريتو حُوّل إلى عيادة عائمة في البندقية، 5 أبريل 2021 (أ ف ب)

تلقى سكان جزيرتين في البندقية، الإثنين، جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» على متن زورق «فابوريتو» بعد تحويله عيادة عائمة خصيصا لهذا الغرض.

وخُصصت واحدة من هذه «الحافلات» المائية التي تنقل الركاب في البحيرة لتلقيح أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاما يعيشون في جزيرتي سانت إيراسمو وفينيول، وفق «فرانس برس».

ونظرا إلى عدم توافر مركز تطعيم في هاتين الجزيرتين، وصعوبة انتقال كبار السن إلى جزيرة أخرى، تقرر توفير اللقاح لهم بواسطة «فابوريتو».

وأوضحت بلدية البندقية في بيان أن لهذه المبادرة «هدفا مزدوجا» هو «تعويد الناس على فكرة التطعيم»، و«تمكين كبار السن الذين يصعب نقلهم من تلقي اللقاح في مكان غير المنزل».

ولجأت إيطاليا ضمن حملة التطعيم التي تشهدها راهنا إلى استخدام عدد من المواقع العامة، ومنها مثلا متحف كابوديمونتي في نابولي، وحلبة مونزا للسيارات بالقرب من ميلانو، حيث يقام سنويا سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.

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