«غاماليا»: «سبوتنيك لايت» قادر على خفض الإصابة بـ«كورونا» 60%

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 03:12 مساء
مركز «غاماليا» الروسي يقول إن لقاح «سبوتنيك لايت» قادر على خفض خطر الإصابة بفيروس كورونا ما بين 50 و60% (الإنترنت)

كشف مركز «غاماليا» للبيولوجيا المهجرية، عن أن لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي ضد كورونا يقلل خطر الإصابة بالفيروس بمقدار ما بين 50 و60%، حسب «نوفوستي».

وقال مدير المركز، ألكسندر غينسبورغ، في حديثه لقناة «روسيا-1»، الأحد: «إذا استخدمنا لقاح (سبوتنيك لايت) الذي يضم المكون الأول من لقاح (سبوتنيك V)، وذلك دون تلقى الجرعة الثانية، فيسمح ذلك بتقليل خطر الإصابة بفيروس بكورونا بمقدار ما بين 50 و60%»، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف أن استخدام هذا اللقاح سيساعد في تخفيض عدد المصابين بالمرض في المستشفيات.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في نهاية مارس الماضي، لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي ضد فيروس كورونا. وتم اختراعه في مركز «غاماليا» الوطني الروسي للبيولوجيا المهجرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وتتم حاليًّا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لهذا اللقاح.

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