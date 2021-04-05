الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم

اعراض سرطان القولون تختلف من حالة إلى أخرى (الإنترنت)

يبدأ سرطان القولون غالبًا ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية، تدعى «سليلة (بوليب) ورَمِية غُدية» (Adenomatous polyp).

ومعظم الأشخاص الذين يصابون به لا تظهر لديهم أية اعراض في المراحل المبكرة من المرض.

وحين تبدأ اعراض سرطان القولون بالظهور، فإنها تختلف من حالة إلى أخرى، وتكون مرتبطة بحجم الورم السرطاني وموقعه في داخل القولون.

وعبر موقع «تويتر»، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، «صحة جدة»، الأعراض الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم، حسب «سي إن إن عربية».

الأعراض الأولية التي يجب عليكم الانتباه لها:

نزيف من فتحة الشرج، أو وجود دم مع البراز.

اضطرابات في البطن، مثل وجود تشنجات، أو غازات، أو آلام لفترة طويلة.

الشعور بعدم إفراغ البطن كاملًا عند التبرز.

تغير في الخروج، أي المعاناة من الإسهال، أو الإمساك، أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين.

الشعور بالوهن، والضعف، وقلة الشهية، مع تدهور الصحة العامة.

فقر الدم الشديد لسبب غير معروف.

نقص الوزن لسبب غير معروف.