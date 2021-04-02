إجراء عملية قلب مفتوح وسط النيران المشتعلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 03:54 مساء
عناصر إطفاء يخمدون حريقا في مستشفى بمدينة بلاغوفيتشينسك قي أقصى الشرق الروسي، 3 أبريل 2021 (أ ف ب)

نجح جراحون روس، الجمعة، في إجراء عملية قلب مفتوح، رغم النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق في المستشفى.

وتعرض مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك لحريق صباحًا أدى إلى إجلاء 128 شخصًا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، حسب «فرانس برس».

وفي الوقت عينه، كان فريق من ثمانية أشخاص يجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطبقة الأرضية.

وقال الطبيب الجراح المسؤول عن العملية فالنتين فيلاتوف لقناة «روسيا 24» التليفزيونية «لم يكن في إمكاننا التوقف (...) كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أُنجزت بالكامل من دون صعوبات». وقالت أنتونينا سمولينا وهي من الطاقم العلاجي «لم يحصل أي هلع».

وأشارت هيئات الإغاثة إلى أن الفريق الطبي وضع سلكًا كهربائيًّا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء لمبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وأوضح نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة كونستانتين ريبالكو في تسجيل مصور نشرته السلطات أن «السيطرة على الحريق كانت معقدة لأن (...) النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع أي 1600 متر مربع».

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر، بحسب السلطات المحلية.

وأُخمد الحريق الناجم عن مشكلة كهربائية بحسب الخلاصات الأولية، من دون سقوط أي ضحايا. ووعدت السلطات المحلية بتكريم الأطباء الذين استمروا في العملية وعناصر الإطفاء، الذين أخمدوا الحريق.

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