هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 10:50 صباحا
لا توجد قيود تحدد كمية القهوة التي يمكن تناولها في اليوم لكن يجب تناولها بحذر (الإنترنت)

يتناول المليارات من البشر القهوة كل صباح وفي أوقات مختلفة من اليوم، فيما يُثار الجدل من وقت إلى آخر حول فوائد وأضرار ذلك المشروب الشهير، وكذلك حول الكمية المناسبة لكل فرد.

وأعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بموسكو، أنه لا توجد قيود صارمة تحدد كمية القهوة التي يمكن تناولها في اليوم، ومع ذلك يجب تناولها بحذر، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «نوفوستي».

وتقول الخبيرة: «كقاعدة عامة، لا توجد قيود صارمة، ويمكن تناول كوب واحد أو كوبين من القهوة يوميًّا. لكن بعض الخبراء يقترحون الحد من تناول الكافيين؛ بحيث لا تزيد كميته على 3 ملليغرامات لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يعني، إذا كان وزن الشخص 70 كلغم، فيمكنه تناول 210 ملليغرامات من الكافيين، أي 5-6 أكواب من الشاي الأسود، أو ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم».

ووفقًا لها، الأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، عليهم أن يكونوا حذرين عند تناول مشروب القهوة. كما لا ينصح بتناول القهوة عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة؛ لأن للقهوة بعض التأثير المهيّج.

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هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا