حقيقة علاج «كورونا» بالعلق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 10:54 صباحا


يتحدث الكثير من الخبراء عن استخدام العلق في العلاج والوقاية من «كوفيد-19»، وهو الأمر الذي يكشف تفاصيله الدكتور أندريه زفونكوف أخصائي الأمراض الباطنية.

ويشير زفونكوف، في حديث لراديو «سبوتنيك»، إلى أن لعاب العلق يحتوي على مركب الهيرودين الذي يخفف كثافة الدم. لذلك يستخدم هذا المركب في علاج الدوالي والبواسير. وعند الإصابة بمرض «كوفيد-19» تستخدم أدوية خاصة لتخفيف كثافة الدم ومنع تجلطه، وفق «دويتشه فيله».

ويقول: «من حيث المبدأ، عند الإصابة بمرض «كوفيد-19» ينصح المريض بتناول أدوية مخففة لكثافة الدم لمنع تجلطه. ومركب الهيرودين الموجود في لعاب العلق مضاد للتخثر. لذلك لا يوجد ما يمنع من استخدامه للوقاية والعلاج. ولكن السؤال المطروح هو متى وكيف وما تحديد الجرعة اللازمة؟».

ويضيف، قبل البدء باستخدام العلق، يجب تحديد مستوى تخثر الدم لدى المريض، لأنه لا يمكن إجراء مثل هذه العملية بشكل عشوائي.

ويوضح: «من الضروري إجراء التحاليل اللازمة الخاصة بتخثر الدم، وعلى الأقل الاطلاع على النسبة الطبيعية الدولية (INR) لكي لا تكون جرعة الهيرودين زائدة. ويجب التأكد من الجرعة على الأقل مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، خصوصا إذا كان الهدف علاج كوفيد-19 وليس الوقاية منه».

ويضيف موضحا كيف يمكن معرفة ما إذا كان مستوى الهيرودين في الجسم مرتفعا جدا.

ويقول: «أول علامة لارتفاع مستوى الهيرودين في الجسم هي ظهور بقع زرقاء وازدياد هشاشة الأوعية الدموية، أي ظهور أورام دموية على الجلد. لذلك من الأفضل عدم انتظار مثل هذه الظواهر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة «لطيفة» لجمهور الأهلي طرابلس من دبي
رياضة محلية
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم جديد (فيديو)
رياضة عالمية
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
لودريان يؤكد حاجة السلطة الليبية إلى الامتثال لشرطين لطي صفحة الأزمة
ليبيا
الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بكشف ملابسات توقيف ناصر القرش
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»