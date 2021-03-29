هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»

إليزابيت ميدينا في 22 مارس 2021 في مانهاتن (أ ف ب)

يسيطر هاجس فقدان الشم والتذوق إلى الأبد على بعض الناجين من كوفيد-19، خاصة أن ذلك الفيروس التاجي ما زال غامضًا في كثير من خصائصه وآثار ما بعد التعافي.

وبعد ثلاثة أيام على رصد إصابتها بفيروس كورونا، فقدت إليزابيت ميدينا (38 عامًا) حاسة الشم والذوق في بداية الجائحة في مارس 2020، وبعد عام، تخشى هذه الأميركية ألا تستعيد هاتين الحاستين أبدًا، حسب «فرانس برس».

استشارت هذه المستشارة الدراسية في مدرسة بنيويورك أطباء من اختصاصات مختلفة، من أنف وأذن وحنجرة إلى علماء أو جراحي الأعصاب، كما استخدمت بخاخات للأنف وانضمت إلى مجموعة مرضى يجربون علاجًا محضرًا من زيت السمك.

ولتحفيز حاسة الشم، تضع إليزابيت كميات كبيرة من التوابل في أطباقها ومن الأعشاب العطرية في الشاي، كما لا تتوقف عن شمّ سوار معطّر بالزيوت الأساسية.

لكن هذه الجهود ذهبت هباء. فهذه الأمّ لطفلين تقول إنها فقدت الكثير من الملذّات اليومية، بينها الأكل والطهو. كما انعكست الحالة سلبًا على وضعها النفسي إذ إنها بكت يوميًّا على مدى أشهر.

وتنتمي إليزابيت ميدينا إلى مجموعة متنامية من الأشخاص المصابين بفقد الشم، وهو اضطراب بقي مجهولًا وجرى التقليل من أهميته طويلًا قبل أن يصبح من الأعراض الرئيسية لكوفيد-19.

وفيما يستعيد أكثرية الأشخاص الذين يفقدون الشم والذوق بسبب فيروس كورونا هاتين الحاستين في غضون ثلاثة أسابيع إلى أربعة، «تستمر هذه الحالات أشهرًا لدى 10% إلى 15%»، وفق الإخصائية النفسية في جامعة تمبل في فيلادلفيا فالنتينا بارما والعضو في كونسورسيوم دولي للباحثين تشكل في بداية الجائحة لتحليل هذه المشكلة.

وباتت هذه الاضطرابات تطاول ما لا يقل عن مليوني شخص في الولايات المتحدة وأكثر من عشرة ملايين في العالم، وفق بارما.

ويُنظر غالبًا إلى حاستي الشم والذوق على أنهما أقل أهمية من البصر أو السمع. ورغم كونهما أساسيتين في العلاقات الاجتماعية «إذ يحصل اختيار شركائنا جزئيًّا على أساس رائحتهم»، ينظر الأطباء في أكثر الأحيان إلى فقدانهما على أنهما أقل خطورة من تبعات أخرى لما بات يُعرف بـ«كوفيد طويل الأمد».

لكن فقدانهما يترافق باستمرار، ليس مع مشكلات في التغذية وحسب بل أيضا مع حالات قلق أو حتى اكتئاب، بحسب فالنتينا بارما.

تمارين للشمّ

وعلى غرار أشخاص آخرين من فاقدي الشم، وجدت إليزابيت ميدينا بعضًا من المواساة والتضامن في مجموعة دعم يديرها مستشفى بالقرب منها.

وظهرت الكثير من هذه المجموعات عبر الشبكات الاجتماعية، إذ سجل عدد أعضاء مجموعة «أبسنت» التي تشكلت سنة 2019 في بريطانيا، وطارت شهرتها مع الجائحة، ازديادًا كبيرًا في سنة واحدة من 1500 إلى أكثر من 45 ألفًا على مختلف المنصات، بحسب مؤسستها كريسي كيلي؟

وعبر صفحة الجمعية على فيسبوك، يتردد السؤال الذي يؤرق إليزابيت ميدينا كلازمة على لسان الجميع وهو «هل سأستعيد حاسة الشم والذوق يومًا؟».

لكن فالنتينا بارما تقول إن «من الصعب جدًا التكهن بمآل الأمور» في هذه المرحلة من المعارف.

لكن يُعلم حاليًّا أن تطور فقد الشم (أنوسميا) إلى ما يُعرف بخطل الشم (باروسميا) الذي ينعكس بتعرف خاطئ على الروائح كمثل اشتمام رائحة كريهة عند احتساء القهوة على سبيل المثال، قد يشكل مؤشرًا جيدًا للشفاء على المدى الطويل.

كما بات معلوما أن التمرّن يوميًّا على «شم» روائح مختلفة، مثل الزيوت الأساسية، يشكل في هذه المرحلة العلاج الوحيد الموصى به من دون تحفظ، إذ ثبت نجاحه في 30% تقريبًا من الحالات بعد ثلاثة إلى ستة تمارين، وفق الباحثة.

اصمدوا

وبمواجهة هذا الغموض، بات بعض «قدامى» المصابين بفقد الشم مشاهير في العالم الافتراضي، مثل العضو في في مجموعة «أبسنت» كريسي كيلي التي فقدت طويلًا الشم والذوق بعد إصابتها بالتهاب الجيوب الأنفية سنة 2012، ثم فقدتهما مجددًا بعد إصابتها بكورونا، وأيضًا كاتي بوتنغ الأميركية المحرومة من الحاستين منذ 2009.

وهما تتشاركان تجربتهما ما دفع مجتمع الأطباء إلى الإقرار بخطورة هذه الأعراض وتكثيف البحوث.

وأطلقت كاتي بوتنغ سنة 2018 مدونة صوتية بعنوان «سمل بودكاست» تقدم النصح والمشورة لزملاء لها في هذه الحالة. وهي باتت عضوًا في مجموعة طلاب تساعد على توجيه بحوث كونسورسيوم الباحثين.

ورغم أنها لم تعد تتوقع الشفاء، تبدي بوتنغ أملها في أن «نساعد على إرشاد البحوث لكي تنجح في شفاء الناس في المستقبل».

وبانتظار تقدم البحوث، يكتفي كثر بممارسة تمارين يومية لحاسة الشم، بالاستعانة أحيانا بـ«مدرّب» مثل لياه هولزل. هذه الخبيرة في الطبخ فقدت الشم بين 2016 و2019، ثم رافقت ستة أشخاص من فاقدي الشم حديثا بعد بدء الجائحة في إعادة اكتشاف الروائح.

وللحفاظ على الروح المعنوية، يتمسك كثر برسائل الشفاء ببعض الأمل من خلال رسائل شفاء تظهر أحيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت دومينيكا أوراكوفا (26 عامًا) من إنجلترا عبر صفحة «أبسنت» على فيسبوك «مرّت سنة تقريبًا منذ فقدي حاستي الشم والذوق، وقد استعدتهما بالكامل تقريبًا».

وأضافت: «كان الأمر طويلًا وشاقًا وقد حالت هذه المجموعة (على فيسبوك) دون إصابتي بالجنون.. اصمدوا، لا تفقدوا الأمل، حظًا موفقًا للجميع».