اكتشاف عامل يتسبب في وفاة النساء المبكرة

باحثون يكتشفون عاملاً يمكن أن يكون علامة خطر مبكرة لصحة النساء بما فيها الوفاة المبكرة (الإنترنت)

تعد النساء اللواتي تعرضن لعملية الإجهاض التلقائي أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 19%، حسب ما اكتشف العلماء.

وتشير مجلة «The BMJ» إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذا الاستنتاج، بعد دراستهم لبيانات المتابعة الطبية لمائة ألف امرأة أمريكية خلال أعوام 1993-2017، وقارنوا العوامل التي يمكن أن تؤثر في الصحة بما فيها التغذية ونمط الحياة، وفق «روسيا اليوم».

واتضح للباحثين أن النساء اللواتي تعرضن لعمليات الإجهاض التلقائي المتكرر، وكذلك النساء اللواتي حصل عندهن الإجهاض التلقائي في بداية فترة الحمل، أكثر عرضة للوفاة المبكرة. وأن العلاقة بين الإجهاض التلقائي والوفاة المبكرة ظهرت بصورة واضحة في حالات الوفاة؛ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية؛ حيث بلغت نسبتها 48%.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تبين أن الإجهاض التلقائي، يمكن أن يكون علامة خطر مبكرة لصحة النساء، بما فيها الوفاة المبكرة.

ويقول الخبراء: «يجب إجراء دراسات إضافية، من أجل تحديد كيفية تأثير الإجهاض التلقائي في صحة المرأة على المدى البعيد والآليات الأساسية لهذه العلاقة».