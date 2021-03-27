تطوير لقاح قد ينهي أورام الدماغ السرطانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 04:22 مساء
علماء وباحثون في ألمانيا يطورون لقاحاً ثورياً قد يضع حداً لأورام الدماغ السرطانية يحقق نتائج واعدة (أ ف ب)

تمكن علماء من اختبار لقاح على 33 مريضاً من مركز اتحاد السرطان الألماني «DKTK»، يستهدف نوعاً من أورام الدماغ.

وأشارت البيانات التي نشرتها مجلة «نيتشر العلمية» إلى أن اللقاح آمن وفعال في علاج السرطان، واستطاع 93.3% من المرضى المسجلين في التجربة تطوير استجابة مناعية لبعض البروتينات المرتبطة بالسرطان، ما أدى إلى توقف نمو الورم خلال عامين في 82% من الحالات، وفق «دويتشه فيله».

ويذكر موقع «iflscience» أن اللقاح تم تطويره كعلاج للأورام الدبقية، التي تنتشر في جميع أنحاء الدماغ؛ وبالتالي يصعب إزالتها جراحياً، في حين أن العلاجات المعروفة مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي يفشل غالباً بإحداث أي تأثير يذكر على الورم.

عمل اللقاح
يشرح موقع «iflscience» أن الأورام الدبقية المنتشرة لها نقطة ضعف رئيسية واحدة، إذ تميل خلاياها إلى تطوير طفرة معينة أكثر من 70% من المرضى، والتي تؤثر على إنزيم يدعى بـ«IDH1»، مما يتسبب في تغيير هيكله والتحول إلى بروتين جديد، هذا الإنزيم يوجد فقط في الأورام الدبقية ولا يحدث في الأنسجة السليمة، مما يعني أن الجهاز المناعي يتعرف عليه على أنه جسم غريب. وبهذا فإن العلماء سعوا إلى تطوير لقاح من أجل تحفيز تكوين الأجسام المضادة التي يمكنها البحث عن هذا البروتين المتحور والقضاء عليه.

لقاح ضد السرطان
وأوضح مسؤول الدراسة والمدير الطبي لقسم طب الأعصاب في جامعة مانهايم ورئيس قسم في المركز الألماني؛ مايكل بلاتن في بيان نشر على موقع «DKTK»، أن جميع المشاركين تلقوا اللقاح جنباً إلى جنب مع علاجات السرطان الاعتيادية، ولم يتعرض أي منهم لآثار جانبية بسبب اللقاح.

ويضيف البيان أن 84% من المرضى بقوا على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات بعد العلاج، و64% لم يشهدوا أي نمو في أورامهم خلال هذه الفترة، وفي 82% من الحالات توقف نمو الورم تماماً لمدة عامين بعد العلاج.

ورغم حماس بلاتن وزملائه للنتائج التي توصلوا إليها، فإنهم يصرون على أن هناك حاجة لتجارب أكبر قبل استخلاص أي استنتاجات أخرى. ويقوم الباحثون حالياً بإعداد دراسة للمرحلة الثانية لفحص ما إذا كان لقاح «IDH1» يؤدي إلى نتائج علاج أفضل من العلاج الاعتيادي وحده.

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