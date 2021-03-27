كم من وزنك يمكنك خسارته في أسبوع دون خطورة؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 11:37 صباحا

يمكن للإنسان إنقاص 0.5-1.0 كيلوغرام من وزنه خلال أسبوع، دون أي خطورة على صحته، وفق تأكيدات خبراء الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

واستنادا إلى بيانات الخدمة الصحية الوطنية، تشير جريدة «إكسبريس» إلى أن الخبراء ينصحون من أجل ذلك، بتقليل كمية السعرات الحرارية في الأطعمة المستهلكة وزيادة النشاط البدني.

 ويؤكدون أن الأشخاص الذين يرغبون بتخفيض وزنهم بصورة كبيرة، يمكنهم تنفيذ ذلك، ولكنهم مستقبلا سيعودون إلى نفس وزنهم الأولي، حسب «روسيا اليوم».

ويشير الأطباء، إلى أن تخفيض الوزن بصورة حادة ليس أمرا مستقرا، وهو محفوف بمشكلات صحية عديدة.

ويشير الدكتور يوري كونيف، أخصائي الشيخوخة، إلى أن اتباع حميات غذائية معينة وطرق أخرى للتخلص من الوزن الزائد مرتبط بحدود عمرية، يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى مشكلات صحية، لذلك من المهم التخلص من الوزن الزائد قبل بلوغ الستين من العمر، من أجل الاقتراب من مرحلة الشيخوخة بمعدة طبيعية، لأنه بعكس ذلك سيطلب الجسم كمية طعام أكبر من التي يحتاجها فعلا.

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