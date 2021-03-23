لهذا السبب الحوامل والأطفال مستثنون من لقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 04:11 مساء
الحوامل من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا (الإنترنت)

منذ بدء عملية التلقيح ضد «كورونا»، تستثنى النساء الحوامل والأطفال الصغار من التطعيم، رغم أنهم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، كما أن تعرض الحامل للإصابة بفيروس «كورونا» قد يؤثر على صحة الجنين، كما أن فئة كبيرة من الأطفال الصغار خصوصاً بعض حديثي الولادة يعانون من ضعف في وظائف الرئة أو من نقص المناعة.

من بين أبرز الأسباب لعدم التطعيم قلة التجارب السريرية للقاح حول الأطفال الصغار والحوامل، فالتجارب والدراسات التي تُجرى على الأطفال والحوامل تتطلب وقتًا طويلاً مقارنة بالتجارب التي تجرى على كبار السن والأشخاص العاديين، خصوصاً في ظل التحدي الذي يواجه الخبراء في تطوير لقاح آمن وفي أقرب وقت ممكن، كما يفيد موقع الجريدة الإخبارية الألمانية «دي تسايت».

وتقتصر التجارب السريرية التي أجريت وتجرى في الوقت الحالي على الأشخاص البالغين، كما أن المشاركة في التجارب السريرية يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بسبب مضاعفات محتملة. في الأوقات العادية التي لا تشهد موجات للوباء، يكون لدى الخبراء متسع من الوقت للقيام بتجارب تشمل النساء الحوامل والأطفال كذلك، دون تعريض حياتهم للخطر، حسب «دويتشه فيله».

الأطفال البالغون
يقول الخبراء الصحيون إن الأطفال البالغين من العمر 16 عامًا يختلفون عن الأطفال في سن 12 عاما مثلا. كما أن جسم وصحة الأطفال في سن السادسة والثالثة يختلفان. وكلما كان الأطفال أصغر سنًا زادت احتياطات السلامة والمخاطر. إضافة إلى ذلك فإن جرعات اللقاح المطلوبة يمكن أن تختلف من طفل لآخر حسب العمر.

وأعلنت شركات صناعة الأدوية كـ«بيونتك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» رغبتها في القيام بدراسات ستأخذ بعين الاعتبار الأطفال والحوامل. ولا يعرف بعد متى ستظهر النتائج، لأن التجارب السريرية يجب أن تشمل فئات واسعة من المشاركين فيها للتأكد من نجاعتها، يضيف موقع الجريدة الإخبارية الألمانية «دي تسايت».

وعبرت الجمعية الألمانية لأمراض الأطفال المعدية عن أملها في حصول أحد اللقاحات في الصيف أو الخريف القادمين للفئات العمرية الأولى أقل من 16 عامًا على الأقل. وفي انتظار ذلك ينصح الخبراء الحوامل بتفادي الإصابة بالوباء عبر اتباع القواعد الصحية والحرص على حماية الأطفال الصغار من العدوى.

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