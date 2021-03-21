أي الماء أفيد لصحتنا.. البارد أم الدافئ؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 03:20 مساء
الماء يشكل 60% من أجسامنا وتحتاجه كل خلية حتى تؤدي عملها (الإنترنت)

يمثل الماء 60% من أجسامنا وتحتاجه كل خلية حتى تؤدي عملها، وينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن لترين في اليوم الواحد؛ لتعويض ما نفقده من سوائل.

ويفضل البعض المياه الدافئة أو الفاترة لما لها من فوائد على الجسم، فالبعض يفضل شرب الماء وهو بنفس درجة حرارة الجسم (37 درجة مئوية)، فهذا يعني أن حرارة الجسم لن تزيد أو تقل، كما أن شرايين الدم والعضلات تسترخي بطريقة طبيعية بالإضافة إلى الحد من ألم البطن والصداع، كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم، حسب «دويتشه فيله».

والمياه الفاترة أيضًا تساعد في تسهيل الهضم وتحمي من الإمساك. دفء المياه يجعلها تصل بشكل أسرع للمعدة وتسهل عملية الهضم، لا سيما بعد تناول وجبات دسمة إذ تساعد على تفتيت الدهون بشكل أفضل.

الماء الدافئ يساعد أيضًا في تخليص الجسم من السموم، وهو ما يظهر على نضارة البشرة إذ يعزز أيضًا من إنتاج الكولاجين المفيد للبشرة.

مزايا وبديل
لكن كل هذه المزايا لا تعني بالضرورة أن البديل (الماء البارد) يفتقر إلى هذه المزايا، فالماء البارد أيضًا له مزايا عديدة فهي تساعد على حرق سعرات حرارية إضافية؛ لأن تناول الماء البارد يجعل الجسم يعمل بشكل إضافي من أجل إيصاله إلى درجة حرارة الجسم، وهي عملية تساعد على حرق الدهون واستهلاك الطاقة بشكل إضافي.

الماء البارد هو الحل «المنعش» عند الشعور بالتعب والإرهاق فهو يرفع النبض ويزيد من ضخ الأدرينالين في الجسم. لكن عيوب الماء البارد تظهر بوضوح في عملية الهضم، فتناول الماء البارد خلال أو بعد تناول الطعام مباشرة، قد يؤدي إلى زيادة صلابة الدهون والزيوت، وبالتالي تصعب عملية الهضم، لهذا ينصح الخبراء من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بتجنب الماء البارد واللجوء إلى الماء الدافئ أو الفاتر.

اللجوء إلى المياه الدافئة أو الباردة يختلف باختلاف الشعوب والخلفيات الثقافية، ففي البلدان الآسيوية على سبيل المثال، ينتشر تناول الماء الدافئ أو الفاتر، وفي الطب الصيني ينصح بشرب الماء الساخن مخلوطًا بعصير الليمون. والعسل كوسيلة لخفض الوزن. العكس يبدو واضحًا في الدول العربية لا سيما في أيام الصيف الحارة والتي تزيد فيها شعبية الماء البارد أو حتى المثلج.

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