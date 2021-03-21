أغذية أساسية تطيل العمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 12:01 مساء
مواد غذائية أساسية تطيل العمر (الإنترنت)

الغذاء الصحي هو مفتاح الحياة السعيدة، حسبما يقول الأطباء والعلماء المنشغلون بإطالة عمر الإنسان.

وأخيرًا، كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن سبعة منتجات غذائية تسهم في إطالة عمر الإنسان، وفق «فرانس برس».

وقال الطبيب في حديث تليفزيوني: «تحدثنا عن هذا عدة مرات، وسمينا المنتجات، وتحدثنا عن رطل من الخضار والفواكه»، واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص، «خضراوات، فواكه، المأكولات البحرية، الأسماك، النبيذ الأحمر باعتدال، مكسرات، على وجه الخصوص، اللوز، شوكولاتة داكنة، وثوم»، مشددًا على أن هذه المنتجات أثبتت أنها تطيل العمر.

وفي الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، لكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام، منوهًا أيضًا بأن العامل الرئيسي في طول العمر هو الوراثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يقود ريال مدريد إلى ضغط عنيف على أتلتيكو وبرشلونة في «الليغا»
رياضة عالمية
البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل لمناسبة ذكرى الاستقلال
دولى
تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك...
اقتصاد
حصيلة رسمية: 129 قتيلا حصيلة الثورة التونسية في 2011
عربى
الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين
رياضة محلية
رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون