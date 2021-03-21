أغذية أساسية تطيل العمر

مواد غذائية أساسية تطيل العمر (الإنترنت)

الغذاء الصحي هو مفتاح الحياة السعيدة، حسبما يقول الأطباء والعلماء المنشغلون بإطالة عمر الإنسان.

وأخيرًا، كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن سبعة منتجات غذائية تسهم في إطالة عمر الإنسان، وفق «فرانس برس».

وقال الطبيب في حديث تليفزيوني: «تحدثنا عن هذا عدة مرات، وسمينا المنتجات، وتحدثنا عن رطل من الخضار والفواكه»، واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص، «خضراوات، فواكه، المأكولات البحرية، الأسماك، النبيذ الأحمر باعتدال، مكسرات، على وجه الخصوص، اللوز، شوكولاتة داكنة، وثوم»، مشددًا على أن هذه المنتجات أثبتت أنها تطيل العمر.

وفي الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، لكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام، منوهًا أيضًا بأن العامل الرئيسي في طول العمر هو الوراثة.