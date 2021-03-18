أوروبا تنتظر قرارا بشأن لقاح «أسترازينيكا»

ممرضة تحمل حقنة وقارورة من لقاح أسترازينيكا في ميلانو بإيطاليا، 9 مارس 2021 (أ ف ب)

تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، قرارها بشأن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا» الذي علّقت دول عدة في الاتحاد الأوروبي استخدامه.

ورأي الوكالة الأوروبية للأدوية منتظر في وقت يعتمد الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من نقص في أعداد اللقاحات، على ملايين الجرعات من هذا اللقاح الذي طوّرته شركة «أسترازينيكا» البريطانية، وفق «فرانس برس».

ومطلع الأسبوع، أُضيفت سبع دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا، على لائحة مؤلفة من نحو 15 دولة علّقت التطعيم بهذا اللقاح بسبب ظهور مشاكل دموية خطرة مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه.

ومن الممكن أن تحذو الوكالة الأوروبية للأدوية حذو منظمة الصحة العالمية التي أوصت، الأربعاء، بمواصلة استخدامه، علما بأن مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك أكدت أنها ما زالت «مقتنعة تماما» بأن منافع لقاح «أسترازينيكا» تفوق مخاطره.

ولم تستبعد تعليق الوكالة استخدام هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي في حال كانت هناك مشكلة لا يمكن حلّها، إلا أنها يمكن أيضا أن تكتفي بنشر «تحذير إضافي»، على حد قول كوك.

وأعطت الوكالة الأوروبية للأدوية ضوءها الأخضر في 29 يناير لاستخدام هذا اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني «أسترازينيكا» وجامعة «أوكسفورد».

مخاطر/منافع

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن «في الوقت الحالي منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم» وأوصت بمواصلة استخدامه.

ويخوض عدد كبير من الدول سباقا حقيقيا مع الزمن لمحاربة الفيروس من بينها فرنسا التي تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات في باريس ومنطقتها.

وللمساعدة على إعادة الثقة بلقاح «أسترازينيكا» الذي بحسب استطلاع للرأي لا يعتبره موثوقا إلا 22 في المئة من الفرنسيين، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه مستعدّ لأن يتلقاه ما إن تتمّ إعادة استخدامه.