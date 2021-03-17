«غاماليا»: التطعيم بـ«سبوتنيك -V» آمن تماما

مركز «غاماليا» الروسي يقول إنه لا وفاة مطلقا بنتيجة التطعيم بـ«سبوتنيك -V» (أ ف ب)

أعلن رئيس مركز «غاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أنه لم تسجل ولا وفاة واحدة نتيجة التطعيم بلقاح «سبوتنيك - V» الروسي، حتى الثلاثاء.

وأوضح غينسبورغ قائلا: «هناك ضمان تام لعدم نقل من تلقوا لقاح سبوتنيك - V إلى المستشفى، إذ إن فيروس كورونا لا ينزل إلى رئتيهم»، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «كومسومولسكايا برافدا».

وتابع: «لم نسجل إلى حد الآن حالات خطيرة من كوفيد- 19 أصابت الذين تم تطعيمهم وواجهوا فيما بعد فيروس كورونا، كما لم نسجل وفيات ناجمة عن تلقي لقاح سبوتنيك - V ضمن مجموعة كبيرة من الناس الذين خضعوا للتطعيم».

وبين رئيس مركز «غاماليا» أن عدد الذين تلقوا لقاح «سبوتنيك - V» إلى حد الآن بلغ عشرة ملايين شخص.

وسبق أن أعلن الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا ضد مبدأ المنافسة بين اللقاحات.