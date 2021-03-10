عصير الطماطم يخفض مستوى ضغط الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 11:59 صباحا

يمكن أن يخفض عصير الطماطم مستوى ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، حسب علماء جامعة طوكيو الطبية.

واختار الخبراء 481 متطوعا، كان عليهم خلال سنة تناول عصير الطماطم الخالي من الملح بكميات غير محدودة، وكان كل متطوع خلال هذه الفترة، يسجل في دفتر خاص كل التغيرات الطفيفة لحالته الصحية، حسب وتشير مجلة «Food Science and Nutrition».

وبعد انتهاء مدة التجربة، قارن الباحثون مؤشرات جميع المشتركين فيها واكتشفوا أن معظم المشتركين المعرضين لارتفاع ضغط الدم أو يعانون منه انخفض عندهم مؤشر الخطر بنسبة 3%.

ويحذر الخبراء من أن لعصير الطماطم المملح تأثيرا معاكسا سلبيا بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيه، لذلك ينصحون بتناول عصير الطماطم من دون أي إضافات.

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