هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 03:07 مساء
الكربوهيدرات ذات نسبة الغلايسيمي المرتفعة تهدد القلب (الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة أن البشر، الذين يتناولون الكثير من الكربوهيدرات ذات نسبة الغلايسيمي المرتفعة، عرضة لجلطة قلبية أو سكتة دماغية أو الموت، بواقع 20، وترتفع النسبة بالنسبة للذين لديهم مشاكل في القلب إلى 50%، أما الذين يعانون فرط السمنة فتكون النسبة أكثر من ذلك.

والمؤشر الغلايسيمي (GI) هو مؤشر نسبة السكر في الدم، ويصنف الكربوهيدرات بناء على مدى ارتفاع نسبة مستوى سكر الدم بعد تناولها، حسب «دويتشه فيله».

والأطعمة التي تهضم بسرعة وترفع نسبة السكر في الدم هي ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع كالخبز الأبيض والأرز والبطاطا والحلويات، أما ذات المؤشر المنخفض كسكر الفاكهة والحليب فهي تتحلل ببطء وتطلق السكر بشكل تدريجي.

الغلايسيمي 
يقول خبير التغذية في جامعة تورنتو، الأستاذ ديفيد جينكنس: «أبحث في تأثيرات التغذية ذات المؤشر الغلايسيمي العالي منذ عقود. تؤكد الدراسة هذه أن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات ذات المؤشر الغلايسيمي العالي يشكل مشكلة عالمية».

وشملت الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية «New England Journal of Medicine»، أبحاثًا أُجريت على 137851 شخصًا على مدار تسع سنوات. وتتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وقد توفي خلال فترة الدراسة 8780 مشاركًا، وعانى 8252 من الذين شملتهم الدراسة أمراض في القلب والأوعية الدموية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد