هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب

الكربوهيدرات ذات نسبة الغلايسيمي المرتفعة تهدد القلب (الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة أن البشر، الذين يتناولون الكثير من الكربوهيدرات ذات نسبة الغلايسيمي المرتفعة، عرضة لجلطة قلبية أو سكتة دماغية أو الموت، بواقع 20، وترتفع النسبة بالنسبة للذين لديهم مشاكل في القلب إلى 50%، أما الذين يعانون فرط السمنة فتكون النسبة أكثر من ذلك.

والمؤشر الغلايسيمي (GI) هو مؤشر نسبة السكر في الدم، ويصنف الكربوهيدرات بناء على مدى ارتفاع نسبة مستوى سكر الدم بعد تناولها، حسب «دويتشه فيله».

والأطعمة التي تهضم بسرعة وترفع نسبة السكر في الدم هي ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع كالخبز الأبيض والأرز والبطاطا والحلويات، أما ذات المؤشر المنخفض كسكر الفاكهة والحليب فهي تتحلل ببطء وتطلق السكر بشكل تدريجي.

الغلايسيمي

يقول خبير التغذية في جامعة تورنتو، الأستاذ ديفيد جينكنس: «أبحث في تأثيرات التغذية ذات المؤشر الغلايسيمي العالي منذ عقود. تؤكد الدراسة هذه أن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات ذات المؤشر الغلايسيمي العالي يشكل مشكلة عالمية».

وشملت الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية «New England Journal of Medicine»، أبحاثًا أُجريت على 137851 شخصًا على مدار تسع سنوات. وتتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وقد توفي خلال فترة الدراسة 8780 مشاركًا، وعانى 8252 من الذين شملتهم الدراسة أمراض في القلب والأوعية الدموية.