ظهور طفرة نيجيرية مقاومة للقاحات «كورونا»

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

اكتُشفت في إيطاليا «سلالة نيجيرية» من فيروس كورونا، وتتمثل خطورتها في أنها مقاومة للقاحات، حسب العلماء.

وقال رئيس الجمعية الإيطالية لعلماء الفيروسات ومدير مختبر الأحياء الدقيقة أرنالدو كاروسو: «لأول مرة في إيطاليا، قمنا بعزل سلالة تتميز بطفرات قد لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضدها»، وفق «روسيا اليوم».

من جهته، قال مدير المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ، إن «طفرة الفيروس النيجيرية تختلف عن تلك الموجودة في بريطانيا، وهي تشبه جزئيًّا النوع المحدد في جنوب أفريقيا.

وأضاف: «وفقًا للنتائج الأولية، فإن هذه الطفرة أقل عدوى من الطفرة الجنوب أفريقية»، مشيرًا إلى أن «السلالة جديدة من فيروس كورونا في نيجيريا كُشفت في ديسمبر من العام الماضي».

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى إصابة أكثر من 114.7 مليون شخص بفيروس كورونا، وتعافي 64.7 مليون شخص، ووفاة أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس حول العالم.