علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته

استنتج علماء كلية بايلور الطبية الأميركية إمكانية أن يكون للشوكولاته تأثير إيجابي في القلب والأوعية الدموية، حسب مجلة «European Journal of Preventive Cardiology».

وحلل الخبراء بيانات تخص 300 ألف مريض، واكتشفوا علاقة بين تناول الشوكولاته والإصابة بأمراض الشرايين التاجية، وفق «روسيا اليوم».

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاته، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، انخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب التاجية بنسبة 8% مقارنة بالآخرين.

ويوضح الباحثون، هذه الخاصية للشوكولاته، باحتوائها على حمض الشمع أو (حمض الستياريك) وهو حمض دهني مشبّع، ومركبات الفلافونويد والبوليفينول - وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول «الجيد».

ويؤكد العلماء، ضرورة تناول الشوكولاته باعتدال وبكميات صغيرة. لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري.