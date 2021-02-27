أسباب تمنعك من تناول الخضار النيئة

يوصينا الأطباء دوما بتناول الخضار الطازجة، لما تحويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم، لكن هل هناك حالات توجب ضرورة عدم تناول الخضار النيئة؟

قالت خبيرة التغذية الروسية، يكاترينا بورلييفا، إنه لا يجوز للذين يعانون القرحة وأمراضا في الجهاز الهضمي، تناول أية خضار نيئة، خلال تفاقم المرض، وفق «روسيا اليوم».

ونصحت الطبية الذين يعانون من مثل هذه الأمراض، بتناول الخضار والفواكه، مطبوخة، أو مغلية، أو محضرة في الفرن، حسب جريدة «روسيسكايا غازيتا».

ودحضت الخبيرة الرأي القائل إن الخضار النيئة أكثر فائدة من المطبوخة، وقالت: «يحتوي الملفوف (الكرنب) النيئ على نسبة عالية من فيتامين С، الذي يتحلل عند طهيه، لكن، غالبا ما يسبب الكرنب النيئ، بتشكل الغازات والانتفاخ في البطن. أما طبخ الكرنب، فيقلل من احتمال الانتفاخ.

وشددت الخبيرة على أن بعض الخضراوات، تحتوي على مواد يتم امتصاصها بشكل أفضل عند طهيها.

وقالت: «لقد ثبت في بعض الدراسات، أن الليكوبين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. ويتحسن امتصاص الجسم لهذه المادة في الأمعاء، عن طريق طهي الأطعمة التي تحتوي على الليكوبين، مع استخدام الدهون. ولكن كلما ارتفعت درجة حرارة طهي الطعام المحتوي على الليكوبين، يزداد تفككه وانهياره». وكمثال على ذلك، ذكرت الخبيرة، الطماطم والبطيخ الأحمر والغريب فروت.