أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 10:48 صباحا
امرأة تخضع لصورة أشعة للثدي، مستشفى بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، 18 أغسطس 2009 (أ ف ب)

ينتشر السرطان بأنواعه المختلفة حول العالم وهو سبب رئيس للوفاة، حسب ما تعلن منظمة الصحة العالمية.

ويصعب عادة تشخيص الإصابة بالسرطان مبكرا، لأن بعض الأعراض الشائعة لا تسبب أي مشكلة أو ضعف عام وما شابه ذلك، ولذلك يتغاضى عنها الناس، وفق «فرانس برس».

وتشير «Express» إلى أن الأطباء الذين شاركوا في استطلاع أجرته المجلة، كشفوا خمسة أعراض غير متوقعة لنمو الأورام، لا يهتم بها الغالبية العظمى من الناس.

ومن بين هذه الأعراض الخمسة: صعوبة بلع الطعام، التي قد تشير إلى سرطان المريء وتدلي الجفون، الذي يشير إلى نمو ورم في الرئتين، وبحة في الصوت، وتعني سرطان الحنجرة.

وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب الإخصائي في حال عدم زوال انتفاخ البطن، لأن هذا قد يشير إلى سرطان المبيض. كما يجب الانتباه إلى لون البول: فاللون البني الغامق، قد يشير إلى سرطان البنكرياس، أما لون البول المائل للحمرة، فقد يكون سببه سرطان الكلى، أو المثانة أو البروستات.

ويذكر أن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، سبق أن أعلن أن تكوّن جلطات دموية، قد يشير إلى الإصابة بالسرطان، لذلك نصح في حال حدوث جلطة دموية، الخضوع إلى فحص شامل لتحديد سببها واستبعاد الإصابة بالسرطان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
أوكرانيا تتهم روسيا أمام القضاء الأوروبي بتنفيذ «اغتيالات» بحق معارضين
دولى
كندا: البرلمان يعترف بتعرّض الأويغور في الصين لـ«إبادة جماعية»
دولى
الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من الأربعاء
عربى
واشنطن: حل الدولتين للقضية الفلسطينية «هو الأفضل لمستقبل إسرائيل»
دولى
نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
دولى
استطلاع: 55% من الليبيين يقرون بتدهور وضعهم المعيشي بعد تفشي «كورونا»
ليبيا
سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الموز والليمون للقضاء على الكلف