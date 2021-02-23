أعراض تشير إلى فاعلية اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 10:52 صباحا
فلسطيني يتلقى لقاح سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا، غزة (أ ف ب)

يتخوف البعض من عدم فاعلية لقاحات كورونا، لكن ذلك الأمر يمكن تجاوزه إذا ما عرفنا بعض الأعراض والآثار الجانبية التي تدل إلى أن هذا اللقاح فعّال.

من المعروف والمتداول أن مختلف اللقاحات المستخدمة عادةً ما ستقوم بخداع جسمك بأنه قد أصيب بفيروس ما، ولكن هي بالواقع تقوم بتشكيل دفاعٍ معينٍ ضد هذا الفيروس، حسب «ويب طب».

هذا الأمر قد يسبب لك المعاناة من الحمى، الشعور ببعض الآلام في منطقة الذراع، بالإضافة إلى المعاناة من بعض الأعراض الموقتة للالتهاب.

كما ولا بد من الإشارة إلى أن الآثار الجانبية تكون أكثر حدة بعد الجرعة الثانية بالمقارنة مع الجرعة الأولى.

وأكد خبراء الصحة أن هذه الآثار ليست إلا مجرد علامات وأعراض طبيعية يظهرها جسمك كاستجابة مناعية من أجل محاربة الفيروس والمرض بشكل عام.

 وفيما يأتي أبرز هذه الأعراض:
الشعور ببعض الآلام والتورم والاحمرار.
المعاناة من الحقن.
القشعريرة.
الإعياء.
الإصابة بصداع الرأس.
الشعور ببعض الآلام في العضلات والمفاصل.

نصائح للوقاية من الأعراض والآثار الجانبية للقاح
هناك بعض النصائح الوقائية التي ننصحك باتباعها من أجل التخفيف والوقاية من الآثار الجانبية المترتبة على هذا النوع من اللقاح، والتي تتمثل في كل من الآتي:
استخدام بعض أنواع الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية -بعد استشارة الطبيب- مثل: الإيبوبروفين، والأسبرين، ومضادات الهيستامين.
ضع قطعة من القماش النظيفة المبللة بالماء البارد على منطقة التطعيم.
تحريك الذراع لتخفيف التورم.
أما بالنسبة إلى الحمى التي قد يعاني منها البعض، فينصح ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، بشرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة.
لا تنس أن الراحة والاسترخاء سيساعدانك في تخفيف شعور التعب والإرهاق لديك.

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