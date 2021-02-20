الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية

تتعدد فوائد الطماطم خصوصا أنها تحتوي على مادة الليكوبين، التي تسهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية.

إضافة إلى أنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتسهم في محاربة الخلايا السرطانية، حسب «دويتشه فليه».

وحسب جامعة هارفارد الأميركية في دراسة من العام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30% شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

كما كشفت نتائج دراسة نشرت في المجلة العلمية «Journal of Cellular Physiology» أن خلاصة الطماطم تحتوي على خصائص مضادة للسرطان وقادرة على خفض خطر الإصابة بسرطان المعدة وعلاج الإصابة بالمرض أيضاً، حسب «ويب طب».

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن خلاصة الطماطم عملت على حجب نمو خلايا السرطان في المعدة وكبحت الخصائص الخبيثة المرتبطة بها.