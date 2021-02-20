«كورونا»: لقاح جديد أحادي الجرعة

تتلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19 في ليغ سيتي في تكساس (أ ف ب)

تسعى «جونسون آند جونسون» للحصول على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح جديد لفيروس «كورونا» أحادي الجرعة، في حالات الطوارئ.

وقالت الشركة العملاقة في مجال صناعة الأدوية، في بيان صدر الجمعة، إن موافقة منظمة الصحة العالمية على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ شرط أساسي لانضمام اللقاح إلى برنامج مراقبة «COVAX» الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، وكشفت أنها قدمت أوراقها إلى هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وعلى عكس منافسي اللقاحات الموجودين بالفعل في سوق مكافحة «كوفيد»، فإن عرض «جونسون آند جونسون» يأتي في شكل جرعة واحدة، ما يجعل توزيعه أسهل إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة القياسية، ما يجعله خيارا جذابا للبلدان ذات البنية التحتية الأقل تطورا، حسب «رويترز».

اللقاحات الأخرى

في حين يمكن تخزين لقاحات «Sputnik V» الروسي و«أسترازينيكا» البريطاني السويدي و«CoronaVac» الصيني، في ثلاجات عادية أيضا، تتطلب الجرعات الأميركية من «موديرنا» و«فايزر» درجات حرارة منخفضة للغاية لمنع التلف. ومع ذلك، قالت شركة «فايزر» يوم الجمعة، إن لديها بيانات كافية لإظهار إمكانية تخزين حقنها بأمان في الثلاجة، وليس بدرجة البرودة الشديدة التي ينصح بها حاليا.

ونشرت «جونسون آند جونسون» بيانات عن التجارب الأخيرة للقاح الشهر الماضي، حيث أظهر المحلول فعالية متواضعة إلى حد ما بنسبة 66%. واختُبر اللقاح في العديد من البلدان وأظهر نتائج مختلطة تراوحت بين 72% في الولايات المتحدة و57% فقط في جنوب أفريقيا.

وحتى الآن، لم تعط حقنة «J&J» إلا في جنوب أفريقيا، وذلك بعد أن بحثت الدولة على عجل عن بديل لـ«أسترازينيكا». وأطلقت جنوب أفريقيا حملتها الجماعية للتلقيح باستخدام لقاح «أسترازينيكا/ Oxford University» في وقت مبكر من هذا الشهر، لكنها أوقفتها بعد بضعة أيام بسبب دراسة محدودة أشارت إلى أن جرعة «أسترازينيكا» كانت ضعيفة ضد سلالة «كوفيد» المحلية والمعدية.

وبصرف النظر عن السعي للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية، من المتوقع أيضا أن يدخل اللقاح السوق الأميركية قريبا. ويخضع الحل حاليا للمراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، حيث من المتوقع أن يناقش خبراؤها ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ الأسبوع المقبل.