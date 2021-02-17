هذا المرض قد يكون السبب في انتفاخ معدتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 03:50 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

ينتج انتفاخ المعدة بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الغازية، ويؤدي تراكم الغازات إلى دفع الرياح إلى منطقة البطن، والتي تتمدد استجابة لذلك، لكن إذا استمر انتفاخ معدتك، فقد يكون ذلك نتيجة لمرض الرتج.

ويعد مرض الرتج هو حالة تتشكل فيها أكياس صغيرة، تسمى الرتوج، في بطانة أمعائك وتندفع للخارج عبر جدار الأمعاء، ما يسبب الأعراض، حسب «روسيا اليوم».

كما أن الشعور بالانتفاخ هو علامة تحذير من مرض الرتج، ولكن هناك عدد من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تصاحب الانتفاخ، وتشمل:
• ألم متكرر في بطنك - قد يحدث عند تناول الطعام، وقد يتحسن بعد الذهاب إلى المرحاض.

• الإمساك أو الإسهال أو تغير عام في عادات الأمعاء.

• خروج الكثير من النزيف أو المخاط من المستقيم (الممر الخلفي).

وتوضح «هارفارد هيلث» أن الانتفاخ قد يكون أيضا علامة على حالة التهاب الأمعاء أو الإمساك، أو عدم تحمل اللاكتوز أو الداء البطني، أو (في حالات نادرة) السرطان.

وغالبا ما يكون الانتفاخ المفاجئ علامة على سبب أكثر خطورة.

وقال الدكتور كايل ستالر، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد: «معظم الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ يبدؤون في الشعور به في سن مبكرة. ولكن إذا أصيب شخص ما بالانتفاخ فجأة في سن أكبر، فهذا أحيانا علامة حمراء تخبر أن شيئا ما قد تغير ويحتاج إلى التحقيق».

وإذا استمر الانتفاخ المفاجئ لأكثر من بضعة أيام، أبلغ طبيبك أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عن الأعراض.

وفي أغلب الأحيان، يرتبط الانتفاخ بنظامك الغذائي. وإذا كان التخلص من المواد الغازية من نظامك الغذائي لا يعالج الانتفاخ، فقد يكون ذلك علامة على عدم تحمل الطعام.

وإذا كنت تعاني من الانتفاخ أو أي أعراض طفيفة أخرى بعد تناول الخبز، فيوصى بتجربة اتباع نظام غذائي محدد، كما نصحت إيزابيل سكيبالا، أخصائية التغذية المتخصصة في الحساسية في Royal Brompton وHarefield NHS Foundation Trust.

وهذا هو المكان الذي تقطع فيه القمح تماما من نظامك الغذائي لمدة أربعة أسابيع، ثم تعيده تدريجيا لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ستظهر مرة أخرى.

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