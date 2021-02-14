طرق رفع فاعلية لقاح «كورونا» بعد التطعيم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 11:04 صباحا
الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي تتلقى جرعة لقاح (الإنترنت)

منذ بدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حول العالم، ونحن نسمع عن حالات أصيبت بالفيروس بعد أخذ الجرعة، ورغم ندرة الحالات، إلا أن الكثير منا يخشى الأمر.

قال ألكسندر غينسبرغ، مدير معهد «غاماليا» للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه لكي يعطي اللقاح ضد كوفيد أعلى قدر من الفاعلية يجب الامتناع عن النشاط البدني المكثف لمدة يومين بعد التطعيم، وفق «روسيا اليوم».

وذكر الخبير الروسي، في لقاء مع جريدة «مع روسيسكايا غازيتا»، أنه لتكوين استجابة مناعية أفضل للدواء، يجب على الشخص الذي تلقى اللقاح، تجنب الإجهاد البدني بعد التطعيم، لأن كمية الغلوكوز والسكريات في جسمه، لا تكفي لضمان عمل اللقاح، وكذلك ضمان تنفيذ الجهد البدني في آن واحد بالتساوي.

والشرط الثاني المهم، وفقا للخبير، هو اتباع نظام غذائي كامل ومتنوع في فترة ما بعد التطعيم.

وأوضح الاختصاصي أن تكوين الأجسام المضادة في الجسم، هو عملية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وتتطلب تخليق البروتينات.

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