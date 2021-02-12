فوائد تناول اللوز يوميا

تناول 40 غراما من اللوز يوميا يخفض مستوى الكوليسترول الضار (الإنترنت)

أظهرت دراسات حديثة أن تناول 40 غراما من اللوز يوميا يخفض مستوى الكوليسترول الضار، ويساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، فضلا عن مزيد من الفوائد الأخرى.

وأوضحت الدكتورة سينتيا ساس، أخصائية التغذية الأميركية، أن اللوز غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية. فمثلا تحتوي 23 حبة من اللوز على دهون مفيدة للقلب، وستة غرامات من البروتين النباتي وأربعة غرامات من الألياف الغذائية (13% من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم)، ونصف كمية فيتامين «Е» وفيتامين «B» وعناصر الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم اليومية. مع العلم أن فيتامين «Е» في هذه الحالة يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف (السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة والأمراض)، كما يدعم منظومة المناعة ويقلل الالتهابات ويساعد على توسيع الأوعية الدموية ما يحسن تدفق الدم.

وأما المغنيسيوم فضروري ومهم لصحة الدماغ والعظام والمزاج والنوم وتنظيم مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم، وفق «روسيا اليوم».

غذاء للبكتيريا

تشير الخبيرة إلى أن العلماء اكتشفوا أن اللوز يعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، فعلى سبيل المثال، خضعت مجموعة من الطلاب لتجربة العام 2019 تضمنت تناول اللوز يوميا لمدة ثمانية أسابيع. وبعد انقضاء الفترة، لاحظ الباحثون حصول تغيرات في تركيب نبيت الأمعاء. فمثلا ازدادت عندهم أعداد البكتيريا المؤثرة في الوزن والأنسولين وتنظيم الكوليسترول.

وتضيف: «وأثبتت فائدة اللوز في تخفيض مؤشر كتلة الجسم وتخفيض محيط الخصر. وأن الدهون الصحية والبروتينات النباتية الموجودة في اللوز، تساعد على الشعور بالشبع وتأخير الشعور بالجوع».

إضافة إلى هذا، أظهرت الدراسات الحديثة، أن اللوز يحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 20% من المذكور في الملصقات، حيث لا تمتص جميع السعرات الحرارية من الأمعاء إلى الدم.