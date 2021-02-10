إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا» (أرشيفية: الإنترنت)

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الاستخدام المشترك في حالات الطوارئ، لاثنين من عقاقير شركة الأدوية الأمريكية «Eli Lilly»، اللذين جرى تحضيرهما على أساس أجسام مضادة وحيدة النسيلة، بهدف علاج عدوى «كورونا».

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في بيان بالخصوص، بالاستخدام المشترك للدواءين «bamlanivimab» و«etesevimab» في علاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من «كوفيد-19»، للمرضى البالغين والأطفال بعمر 12 عاما وما فوق، والذين لا يتعدى وزنهم 40 كيلوغراما، ممن تأكدت إصابتهم بفيروس «سارس - كوف - 2»، ويوجد تهديد كبير لتحول إصابتهم بـ«كوفيد-19» إلى حالة حرجة، وفق «روسيا اليوم».

وأوضحت الإدارة الأميركية المعنية بالغذاء والدواء أن هذين الدواءين يوصى بهما أيضا للأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر ويعانون من أمراض مزمنة محددة.

وأفيد في هذا الشأن بأن التجارب السريرية للاستخدام المشترك لهذين الدواءين أثبتت قدرتهما على خفض حالات الدخول إلى المستشفى والوفيات بشكل كبير، وبلغت فعالية الاستخدام المشترك لهما 70%.

ولفتت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى أنها تواصل دراسة مستوى سلامة وفعالية استخدام هذا العلاج التجريبي في علاج «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن المضاعفات الجانبية للعقارين تتمثل في الغثيان والدوخة والحكة وطفح جلدي.