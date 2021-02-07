المكسيك: اختبار لصبر مرضى «كورونا»

صورة مؤرخة في 2 فبراير 2021 خلال دفن أحد المتوفين بكوفيد-19 في ايكاتيبيك في المكسيك (أ ف ب)

يتحم على مرضى كوفيد-19 في المكسيك الانتظار، أملا في الحصول على العناية الطبية اللازمة وسط اضطرار العائلات الثكلى إلى تأجيل مراسم التشييع.

عندما ظهرت الأعراض الأولى للمرض على ميغيل (78 عاما) في أواخر ديسمبر، بحثت عائلته بيأس عن عبوة أكسجين، لكن جهودها باءت بالفشل، وفق «فرانس برس».

وقالت كارينا حفيدته (32 عاما) «طلب منا الطبيب إحضار الأكسجين، وهنا بدأ الطريق الطويل».

بعد عمليات بحث طويلة وغير مجدية، تدهورت حالة ميغيل ثم اضطر إلى الانتظار للعثور على سرير في أحد المستشفيات إلى حيث نقل بسيارة إسعاف.

وعندما توفي الرجل العجوز في 4 يناير، أخبر أفراد العائلة بأن عليهم الانتظار لدفنه.

وروت كارينا «قيل لنا إن جدي وضِع على قائمة انتظار ليتم إحراقه» بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وتواجه خدمة الجنازات في البلاد ضغطا بسبب ارتفاع الوفيات خصوصا في شهر يناير 2021 الذي قد يكون الأسوأ منذ بداية الوباء، مع تسجيل البلاد حصيلة قياسية.

ووفقا لبيانات رسمية، تجاوزت المكسيك عتبة 160 ألف وفاة من بين أكثر من 1,8 مليون إصابة، ما يجعلها الدولة الثالثة الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال روبرتو غارسيا المدير التجاري لشركة «أوليمبيا» التي تقدم خدمات جنائزية والواقعة في شرق مدينة مكسيكو «وقت الانتظار طويل جدا، ويستغرق في المتوسط ثمانية أيام لإحراق الجثة». ولفت إلى أنه قبل انتشار الوباء، كان يحتفظ بالجثة ما بين 12 و24 ساعة فقط قبل إحراقها.

وضع رهيب

فيما يسعى الكثير من الأشخاص إلى إحراق جثث أحبائهم، يفضل البعض الآخر دفنهم رغم تسجيل أسماء المتوفين على قائمة الانتظار التي لا مفر منها.

وأوضح بيدرو خاراميّو مدير شركة لتصنع النعوش المعدنية «في أحد أيام شهر ديسمبر، ارتفع الطلب بشكل حاد».

وتابع «كانت مستودعاتنا مليئة بالنعوش، لكن عندما تفشى الوباء، بدأنا بيعها بكميات كبيرة حتى أصبح الوضع رهيبا».

منذ ذلك الحين، تصنّع شركته الواقعة في منطقة إيكاتيبيك إحدى ضواحي مدينة مكسيكو، ما معدله 70 نعشا في اليوم.

يفرض المنطق زيادة إنتاج النعوش من أجل تلبية الطلب. لكن خاراميّو يعتقد أن الأمر ليس بهذه البساطة لأن صناعة النعوش «مهنة متخصصة يجب أن تنجزها أيادٍ ماهرة. من المستحيل بالنسبة إلينا أن نقول لنضاعف الإنتاج».

اضطر فريق مارغريتا بيريستين المسؤولة في مقبرة خاردينيس ديل ريكويردو الواقعة في شمال العاصمة، لرفض تقديم خدمات الجنازة للعائلات.

وقالت «ازداد الطلب بشكل كبير بسبب وباء كوفيد-19. ليس لدينا القدرة على تقديم الخدمة للجميع لذلك علينا رفض طلبات البعض».

وأوضحت أنها رهينة سعة غرفتها المبردة «الغرفة البيضاء» حيث يمكن حفظ 44 جثة كحد أقصى قبل إحراقها أو دفنها.

وأضافت «عندما نرفض إقامة الجنازة، فذلك لأننا لم يعد لدينا متسع. لا نريد أن نضيع وقت العائلات».

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد، بدأت السلطات حفر المزيد من القبور وتمديد ساعات العمال حتى الساعة الثانية صباحا في بعض الأحيان.