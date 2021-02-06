قياس معدل ضربات القلب بهواتف «بيكسل»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 01:34 مساء
هاتف بيكسل 3 إكس إل من إنتاج غوغل (أ ف ب)

أعلنت «غوغل» أن مستخدمي «بيكسل» سيتمكنون من قياس معدل ضربات القلب ووتيرة التنفس، من خلال كاميرات هواتفهم الذكية.

وسيتاح للمستخدمين الاطلاع على هذه المعلومات عبر تطبيق «غوغل فيت» الصحي، اعتبارا من مارس، بفضل خطوات توازي ببساطتها صورة الـ«سيلفي»، ومن دون الحاجة إلى معدات طبية أو ساعات متصلة بالإنترنت، وفق «فرانس برس».

وبفضل تقنية «التعلم الآلي» (ماشين ليرننغ) التي توصل إليها مهندسو «غوغل»، لن يحتاج المستخدمون سوى إلى فتح تطبيق «غوغل فيت» فترصد الكاميرا حركات الصدر الخفيفة ارتفاعا وانخفاضا، ومنها تستشف وتيرة التنفس.

أما معدّل نبضات القلب، فيقاس استنادًا على التغيرات غير الظاهرة للعيان في لون الجلد، وهي تنجم عن تدفق الدم المؤكسج حديثًا من القلب إلى بقية الجسم.

وما على المستخدمين سوى وضع أطراف أصابعهم على عدسات هواتفهم مما يؤدي إلى إطلاق الفلاش فسيصدر التطبيق تقييمه لعدد دقات القلب في الدقيقة.

وقالت المهندسة في «غوغل هيلث» جينيننغ جان إن: «مجموعة متنوعة من ألوان البشرة أخذَت في الاعتبار في الدراسة». وأضافت: «على الرغم من أن تقنيتنا مصممة لأغراض الرفاهية، فإن هوامش الخطأ فيها تقع ضمن حدود هوامش المعدات المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء» الأميركية.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الأدوات الجديدة متوافرة على هواتف «غوغل» العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» في الأشهر المقبلة.

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