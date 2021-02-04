حظر إعلان في بريطانيا يشجع على السفر بعد تلقي اللقاح

مجموعة طائرات تابعة لشركة «راين إير» الأيرلندية، في مطار ستانستيد شمال شرق لندن، 20 أغسطس 2020 (أ ف ب)

قررت شركة «راين إير» للطيران وقف حملة إعلانية تشجع البريطانيين على السفر بالطائرة ما أن يتلقوا اللقاح ضد فيروس «كورونا»، إذ أبدت الهيئة الناظمة المختصة بحسب الإعلان مخافة أن يدفع الناس إلى التصرف بطريقة «غير مسؤولة».

وأفادت الهيئة البريطانية الناظمة للإعلانات، الأربعاء، بأنها تلقت 2370 شكوى في شأن الإعلان الذي بدأ عرضه منذ نهاية ديسمبر الفائت على شاشات التلفزيون، وفق «فرانس برس».

ويُعتبر هذا الرقم ضخمًا إذ يجعل هذا الإعلان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الانتقادات في تاريخ الإعلانات في بريطانيا.

وعُرض الإعلان للمرة الأولى ما بين 26 ديسمبر و3 يناير، ثم اعتبارا من 4 يناير بالشكل نفسه ولكن مع تبيان أسعار مختلفة.

وحضّت الحملة البريطانيين على حجز تذاكر سفر خلال عطلة عيد الفصح والصيف بعد أن يكونوا تلقوا اللقاح. وحمل الإعلان عبارة «تلقح وانطلق»، وظهر فيها شباب يستمتعون بإجازاتهم.

وتمحورت الشكاوى على أن الإعلان مبني على أساس استنتاج منذ الآن بأن السفر من دون قيود سيكون ممكنا بالتأكيد في الصيف.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يتوخى المعلنون «الحذر» إنه إزاء الوضع «المعقد والدائم المتطور».

وأضافت: «طلبنا من راين إير أن تحرص على ألا تتسبب إعلاناتها بتضليل مشاهديها في ما يتعلق تأثير لقاحات «كوفيد-19» في القدرة على السفر وعلى ألا تسهم في تشجيع التصرف بطريقة غير مسؤولة».

أما الشركة فردت بأنها «لا تؤيد الطلب (لكنها ستمتثل) لقرار الهيئة»، معتبرة أنه «لا يستند إلى أسس» صحيحة.

وأكدت «راين إير» أن إعلانها «واقعي وعادل في الوقت نفسه» من خلال الترويج للحجوزات مع افتراض وصول اللقاحات في عيد الفصح والصيف «وهو بالضبط ما قاله رئيس الوزراء بوريس جونسون».

وهذه ليست المرة الأولى تتعرض فيها إعلانات «راين إير» لإجراءات مماثلة. ففي مطلع العام 2020 حظرت الهيئة إعلانات بثتها شركة النقل المنخفض التكلفة في سبتمبر 2019، إذ اعتبرتها مضللة في ما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.