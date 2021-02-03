ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 10:27 صباحا

يعاني بعض المصابين بفيروس كورونا بعرض يسمى «أصابع كوفيدـ19»، وهو يختلف تماما عن الأعراض الأكثر شيوعا مثل الحمى والسعال وفقدان حاستي الشم والتذوق.

في البداية، اعتقد العلماء أن كورونا مرض يؤثر على الرئتين بشكل أساسي، لكن على مدى شهور ظهرت مؤشرات متزايدة على أن الفيروس التاجي يؤثر أيضاً على أعضاء أخرى في الجسم وعلى الجسم بأكمله، حتى أصابع القدم لم تسلم. إذ لوحظ لدى بعض الأشخاص التهاب يصيب جلد أصابع القدم ويشبه تورم الأصابع، وفق «دويتشه فيله».

أعراض أخرى
الأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث بعد الإصابة بمرض كوفيدـ19 يتم الإبلاغ عنها بشكل أقل من قبل المرضى. يعاني بعض المصابين بالتهاب في أصابع أقدامهم، والتي يمكن أن تكون عبارة عن حكة مؤلمة. ما يسمى بـ«أصابع كوفيدـ19.» هو عبارة عن التهاب يصيب جلد أصابع القدم ويشبه التورم، وهو من بين الأعراض طويلة المدى للمرض، لكن نادرا ما تتأثر الأصابع.

يتراجع هذا العارض «أصابع كوفيدـ19»من تلقاء نفسها بعد حوالي 10 إلى 14 يوماً. ومع ذلك، يعاني البعض أيضًا من تغيرات في أقدامهم لمدة ستة أشهر. أظهرت المعلومات المتاحة لحد الآن أن الإصابة بـ «أصابع كوفيدـ19 «هي أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 31 عاماً. يتم تسجيل مثل هذه التغييرات في الجلد في السجل الدولي للأمراض الجلدية الناجمة عن كوفيدـ19. هناك معلومات مخزنة عن أكثر من ألف مريض من حوالي 40 دولة لديهم تغيرات جلدية بسبب فيروس كورونا.

تورم وتغير في لون الجلد
يصف أغلب المرضى المصابين بهذا العارض عادة بأنها عبارة عن تورم وتغير في لون جلد أصابع القدم إلى الأحمر، الأرجواني ومن ثم إلى الأزرق. بعد ذلك، تظهر البثور عادة ويتحول لونها إلى الأسود في النهاية. قد يكون التورم طبيعياً، ولكنه قد يتسبب أيضاً في الحكة والشعور بالألم.

لم تتوافر بعد توصية رسمية لعلاج «أصابع كوفيدـ19»، بسبب قلة الأبحاث والدراسات بهذا الشأن. لكن بشكل عام ينصح الخبراء بالحفاظ على الجسم والقدمين دافئة. بيد أنه ولحسن الحظ، لا توجد علامة على أن «أصابع كوفيدـ19 « قد تشكل خطراً، لكن الأبحاث لا تزال جارية. كما توصي الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية بمعالجة أعراض أصابع القدم كوفيد فقط ، أي الحكة والألم المحتمل.

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