فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 03:25 مساء

تمكنت شابة أميركية من خسارة 50 كيلوغراما من وزنها في عام واحد، باتباع عدة خطوات بسيطة.

وروت مارثا إليزوندو أنها بدأت خطواتها العام 2017، عندما وجدت أن وزنها وصل إلى 114 كيلوغراما، وقالت إنها شعرت بالحزن حيث لم تصدق أن وزنها زاد إلى ذلك الحد بهذه السرعة، وفق «روسيا اليوم».

وأضافت أنها بدأت في تغيير عاداتها الغذائية في يناير 2018 وبعد عام استطاعت فقدان 50 كيلوغراما بحلول فبراير 2019.

وذكرت أن نظامها الغذائي السابق كان يعتمد على تناول الوجبات السريعة، حيث كانت تأكل بيتزا كاملة بمفردها، ولكنها قررت لاحقا أن تقوم بإعداد الوجبات في المنزل أكثر، وأن تحد من تناول الوجبات السريعة لتصبح مرتين في الأسبوع.

وتابعت أنه في الشهر التالي بدأت تتجول وبعد شهر بدأت في استخدام المشاية لمدة 30 دقيقة يوميا، وفي أبريل بدأت في استعماله في الركض، من 5 كيلومترات إلى 10.

وذكرت أنها ابتعدت عن التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة، حيث كانت صحتها لها الأولوية، وكان هذا يعني تجنب تناول الوجبات مع العائلة والأصدقاء.

وقالت: «إنهم يعرفونني وعرفت أنهم إذا رأوني أطلب سلطة سيسألون لماذا لهذا أردت تجنب هذا الوضع»، وتابعت أنها بعدما خسرت الوزن الزائد عادت مجددا لهم.

ولفتت إلى أنها كانت تقضي ليالي الجمعة في ممارسة الركض وشرب الماء، كما أنها استخدمت تطبيقا لتتبع الوجبات اسمه My Fitness Pal ساعدها على إنقاص وزنها والحفاظ على عدم زيادته.

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