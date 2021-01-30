خبير يكشف الحل الوحيد في مواجهة طفرات «كورونا»

الدكتور أنتوني فاوتشي (الإنترنت)

ناقش كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، السلالات الجديدة من فيروس «كورونا» وكيف ستؤثر على فعالية اللقاح، بما في ذلك فعالية لقاح «جونسون أند جونسون» الجديد.

وقال فاوتشي، الجمعة، إن ظهور أنواع جديدة من فيروس «كورونا» نتيجة الطفرات، يجب أن يكون جرس إنذار للولايات المتحدة، حسب «سي إن إن عربية».

وفي مقطع مصور خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول آخر التطورات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد»، قال فاوتشي إن الطفرات المختلفة لها عواقب إكلينيكية يجب معالجتها، وتحدث عن الحل الوحيد المتاح الآن لمواجهتها.

وكشفت الدراسات الحديثة من شركتي «جونسون أند جونسون» و«نوفافاكس»، أن لقاحيهما ضد «كوفيد-19»، أظهرا بعض الحماية من الفيروسات المتحورة، لكن النتائج كانت أضعف بكثير في مواجهة السلالة «بي1-351»، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأوضح فاوتشي: «هذه دعوة لنا جميعا للتنبه... سنستمر في رؤية ظهور المتحورات، لذلك علينا أن نكون أذكياء حتى نتمكن من التكيف بسهولة لعمل نسخ من اللقاح تكون موجهة بشكل خاص نحو أي طفرة».

وفي سياق متصل، قالت مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، إن الولايات المتحدة تكثف جهودها لمعرفة التسلسل الجيني للطفرات من أجل تحديدها بصورة أوضح، لكنها أشارت إلى أن الفيروس متفش في البلاد على نطاق واسع، و«يجب التعامل مع كل حالة جديدة كما لو كانت ناجمة عن متغير جديد»، حسب «سكاي نيوز عربية».