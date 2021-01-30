حريق بمستشفى مخصص لـ«كوفيد-19» يودي بحياة 5 أشخاص

عناصر في هيئات الإسعاف أمام جناح مستشفى للأمراض المعدية في بوخارست شهد حريقا في 29 يناير 2021 (أ ف ب)

توفي خمسة أشخاص، جراء حريق نشب في مستشفى بوخارست الرئيسي، المتخصص في معالجة مرضى «كوفيد-19».

جاء ذلك في حصيلة نشرتها السلطات الرومانية، الجمعة، بعد أقل من ثلاثة أشهر على مأساة مشابهة، حسب «فرانس برس».

وقال وكيل وزارة الداخلية في رومانيا، رائد عرفات: «عُثر على جثث ثلاثة مرضى فيما قضى شخص رابع لاحقا»، موضحا أن الضحايا جميعا هم من مرضى «كوفيد-19».

وأعلن وزير الداخلية لوسيان بودي عن العثور على جثة خامسة متفحمة، في حمام الجناح حيث اندلع الحريق، فيما باشرj طلائع المحققين مهامهم في المبنى.

وأشار الناطق باسم المفتشية الرومانية للأوضاع الطارئة بوغدان توما إلى «إجلاء نحو 120 مريضا كانوا في الجناح عينه».

ولفت عرفات إلى أن أيا من المرضى الآخرين لم يُصب بحروق لكن جرى إدخال عدد من هؤلاء إلى وحدة العناية المركزة بعدما حُرموا التهوية خلال عملية الإجلاء.

ونُقل أكثرية هؤلاء إلى مستشفيات أخرى في العاصمة التي تعاني مؤسساتها الاستشفائية اكتظاظا كبيرا بمرضى «كوفيد-19».

ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة، وفق توما.

وفي 14 نوفمبر، توفي عشرة من مرضى «كوفيد-19» في حريق اندلع في وحدة العناية المركزة في مستشفى بمنطقة بياترا-نيامت شمال رومانيا. وتوفي خمسة مرضى آخرين في ما بعد.

وبعد هذه الحادثة، أعلنت السلطات تشديد المراقبة في وحدات العناية المركزة في سائر أنحاء هذا البلد الذي يعاني ترديا في البنى التحتية الاستشفائية.