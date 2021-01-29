أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن

يمكن لتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، في نظامك الغذائي، أن يلعب دورا رئيسيا في أي رحلة إنقاص الوزن.

وأشارت أخصائية التغذية، جين فيلنوورث، إلى أن هناك قائمة أطعمة غنية بالبروتين يوصي بها أخصائيو التغذية لفقدان الوزن، حسب «دويتشه فيله».

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني منخفضة الكربوهيدرات ويمكن أن تكون مصدرا كبيرا للبروتين والدهون «الصحية».

وقالت اختصاصية التغذية ريبيكا ستيب لموقع «بزنس إنسايدر»: «إن طعامي الغني بالبروتين المفضل لفقدان الوزن هو زبدة الفول السوداني. لكل وجبة (عادة ما تكون ملعقتين كبيرتين)، ستحصل على نحو 8غ من البروتين».

البيض

تحدثت فيلنوورث لموقع «بزنس إنسايدر» قائلة: «البيض غذاء رائع لفقدان الوزن. إنه مليء بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي بيضة واحدة على نحو 6غ من البروتين عالي الجودة مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

أشارت فيلينورث: «أحد الأطعمة المفضلة لدي لخسارة الوزن هو سمك السلمون».

وعلى الرغم من أن سمك السلمون سمك دهني، إلا أن تناول النوع الصحيح من الدهون لا يعني بالضرورة أنك ستكتسب وزنا زائدا.

وتحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، التي يجب أن تحصل عليها من نظامك الغذائي لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاجها.

الفاصوليا السوداء

تقول فيلنوورث: «البروتين النباتي المفضل لدي لفقدان الوزن هو الفاصوليا السوداء»

وأخبرت «بزنس إنسايدر» أنه بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من البروتين، فإن الفاصوليا السوداء غنية أيضا بالألياف، لذا يمكنها المساعدة في تخفيف الإمساك والانتفاخ، والذي يمكن أن يعزى إلى زيادة الوزن.

اللحوم قليلة السعرات الحرارية

أوضحت أخصائية التغذية سابرينا روسو لـ«بونس إنسايدر»: «عند البحث عن أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين لفقدان الوزن، فكر في مكونات منخفضة السعرات وعالية الجودة».

وقالت إن أول ما يتبادر إلى الذهن هو اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك. وهذه كلها مصدر كبير للبروتين الكامل مع القليل من الكربوهيدرات والدهون.

كربوهيدرات الحبوب الكاملة

صرحت روسو بأن: «البذور الغنية بالبروتين ومنتجات الحبوب الكاملة تعد خيارا رائعا آخر».

وتنصح: «حاول دمج المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو البسكويت عالي البروتين في نظامك الغذائي، حيث تساعد هذه الحبوب في إبقائك ممتلئا من دون الكثير من السعرات الحرارية مثل الكربوهيدرات البيضاء المصنعة».

الألبان قليلة الدسم

قالت روسو: «منتجات الألبان قليلة الدسم هي أيضا أمثلة على الأطعمة الغنية بالبروتين والتي قد تكون مفيدة لفقدان الوزن».

واقترحت اختيار الحليب العادي أو قليل الدسم أو خالي الدسم أو الزبادي أو الجبن.

ويمكن أيضا الاستمتاع بالزبادي العادي مع التوت الطازج للحصول على بعض الحلاوة الطبيعية.

الجبن القريش

يعرف جبن القريش بأنه أحد أنواع الجبن الأبيض الطري الذي يصنع من العيران أو اللبن بعد نزع الدسم منه.

ويقول اختصاصي التغذية ستاتشي غولبين: «يعد منتج الألبان الغني بالبروتين هذا إضافة رائعة لأي وجبة».

ويمكن أن يحتوي كوب من هذا الجبن قليل الدسم مع 1% دسم الحليب، على نحو 28غ من البروتين.

وعلى الرغم من أن حصة الجبن تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى حد ما، يمكنك البحث عن العلامات التجارية منخفضة الصوديوم أو الخالية من الصوديوم.

استخدم الكينوا

يشرح غولبين أن «هذه البذور الخالية من الغلوتين هي بديل لذيذ وصحي للأرز أو المعكرونة».

وتحتوي الوجبة على ما يقرب من 8غ من البروتين و5غ من الألياف الصديقة للأمعاء.

المكسرات

قال غولبين لـ«بزنس إنسايدر»: «المكسرات هي إضافة رائعة ومغذية لأي خطة نمط حياة صحية».

ويحتوي كل من اللوز والفستق والفول السوداني على 6غ تقريبا من البروتين لكل أونصة واحدة (نحو 30غ) مع نحو 3غ من الألياف الصديقة للأمعاء.

الجمبري

تقول اختصاصية التغذية سمر يول إن «الجمبري هو بروتين مليء بالسعرات الحرارية المنخفضة للغاية».

وأضافت أنه مصدر ممتاز لليود، الذي نحتاجه لدعم صحة الغدة الدرقية وإدارة التمثيل الغذائي لدينا.