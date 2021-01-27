أضرار الأدوية المسكنة للآلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:03 مساء

يلجأ كثير من الأشخاص إلى المسكنات، للمساعدة في تخفيف الألم والالتهابات، لكن يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول المسكنات يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية، حسب تأكيدات الأطباء.

ونصح الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني بالحذر عند تناول مسكنات الألم، التي يعلن عنها على نطاق واسع؛ لأنه في بعض الحالات قد يكون ضررها أكبر من نفعها للصحة، وفق «روسيا اليوم».

وقال: «هذه الإعلانات مسؤولة عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزيف الدموي وحتى الموت».

وأشار مياسنيكوف إلى أن مسكنات الألم الشائعة هي في الأساس عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات. ووفقا له، هذه الأدوية فعلا تساعد على تخفيف الألم، ولكن «لها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية».

وأكد الطبيب أنه من بين الآثار الجانبية لهذه العقاقير، نزيف في المعدة، وزيادة خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويضيف: «هذه الأدوية بصورة عامة ممنوعة لمن تجاوز الخامسة والستين من العمر ومن يعاني من أمراض القلب».

ونصح مياسنيكوف بضرورة الاطلاع على تركيب هذه الأدوية قبل تناولها. كما يجب بحذر تناول هذه الأدوية مع الأدوية الأخرى، لأن بعضها يحتوي على جرعة «مخفية» مخدرة يمكن أن تكون ضارة.

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