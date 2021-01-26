إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 03:20 مساء
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (الإنترنت)

أصدرت منظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات السريرية الإضافية للمرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بما في ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون أعراضا طويلة الأمد، حسب المنظمة.

ونصحت المنظمة باستخدام جرعات مخفضة من العقاقير المثبطة للتخثر لمنع تجلط الدم، وفق «رويترز»، الثلاثاء.

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، أن فريقاً من الخبراء المستقلين تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، موجودون حالياً في مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر 2019، ومن المقرر أن يغادروا الحجر الصحي خلال اليومين المقبلين لمتابعة عملهم على أصول الفيروس.

وفي السياق، رفضت هاريس التعليق على تقارير حول تأخير في اعتماد اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تملك بيانات محددة بهذا الصدد، وإن أولوية منظمة الصحة العالمية هي تلقيح العاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان في الأيام المئة الأولى من العام.

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