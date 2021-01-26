كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

تتعدد أسباب خروج رائحة كريهة من الفم (الإنترنت)

تنشأ رائحة الفم الكريهة عادة بسبب البكتيريا الموجودة على الأسنان وبقايا الطعام الموجودة على اللسان، حسب موقع كلية الطب بجامعة «هارفرد» الأميركية.

لذلك ليس من المستغرب أن ترتبط معظم حالات رائحة الفم الكريهة بسوء نظافة الفم وأمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم السن وجفاف الفم، وهي حالة لا تستطيع فيها الغدد اللعابية إنتاج ما يكفي من اللعاب للحفاظ على رطوبة الفم، وفق «دويتشه فيله».

وقد يكون التهاب اللوزتين والتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية، وبعض أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد أو الكلى المتقدمة والسكري، مسؤولة عن عدد قليل من حالات رائحة الفم الكريهة، كما يؤكد الموقع.

وينصح المختصون بزيارة طبيب الأسنان لاستبعاد أمراض اللثة والأمراض الأخرى، وتحديد أسباب رائحة الفم الكريهة.

يشرح موقع مجلة «صحة الرجال» الألماني أن الوقاية من رائحة الفم الكريهة تأتي بالأساس من الحفاظ على نظافة الفم، وينصح القراء بتنظيف الأسنان بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع التركيز على الفراغات بين الأسنان، فيما تؤكد كلية الطب لجامعة «هارفرد» ضرورة غسل الأسنان مرتين على الأقل يوميًّا، بمعجون أسنان مفلور، وضرورة الغرغرة بغسول فم خالٍ من الكحول قبل النوم.

التدخين والقهوة

لا يمكن إنكار ما يفعله الدخان بلون الأسنان وصحة اللثة، بالإضافة للرائحة الكريهة، ولذلك تنصح كلية الطب في «هارفرد»، بتجنب التدخين أو منتجات المضغ التي تحتوي على التبغ.

وما قد يزيد هذا سوءًا، هو شرب القهوة مع التدخين، والذي يترك مزيجًا من الرائحة الكريهة قد تبعد أحبتك عنك، حسب مجلة «صحة الرجال». وتضيف المجلة أنه من الضروري تجنب الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، مثل الثوم والبصل.

شرب المياه

إذا كنت تعاني جفاف الفم، فتأكد من شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم، واستخدم عوامل الترطيب المتاحة دون وصفة طبية، مثل بخاخ الفم الجاف أو غسول الفم أو هلام ترطيب الفم الجاف.

وتذكر جامعة «هارفرد» أنه إذا لم تلحظ أي تحسن، فقد ترغب في تحديد موعد لزيارة الطبيب، إذ يقدم أطباء طب الفم رعاية شاملة لأمراض الغشاء المخاطي، واضطرابات الغدد اللعابية، وحالات آلام الفم والوجه، ومضاعفات علاج السرطان في الفم.