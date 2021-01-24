توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 11:06 صباحا
أشخاص بكمامات على الوجه خلال التنقل داخل مقصورة قطارات مترو في باريس في 4 نوفمبر 2020 |(أ ف ب)

يوم بعد يوم يتواصل تأثير فيروس كورنا في حياتنا وعاداتنا، وذلك منذ تفشي الوباء قبل أكثر من عام.

وأخيرا، أوصت الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا بتفادي التحدث عبر الهاتف أو التكلم في وسائل النقل المشترك، حتى مع وضع الكمامة، لكنها رفضت توصية جديدة بالتخلي عن الكمامات اليدوية الصنع بمواجهة انتشار سلالات من كوفيد-19 أكثر قدرة على التفشي، وفق «فرانس برس».

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، ونزولا عند توصيات المجلس الأعلى للصحة العامة، دعا الفرنسيين الخميس إلى التوقف عن استخدام الكمامات اليدوية الصنع بعد اعتبار أنها لا توفر حماية كافية، شأنها شأن الكمامات المصنوعة من القماش.

وأشارت أكاديمية الطب في بيان إلى أن «فاعلية الكمامات المستخدمة من العامة لم تكن يوما موضع تشكيك طالما أنها توضع بالصورة الصحيحة».

وعن الدعوة إلى تشديد تدابير التباعد الجسدي لتصبح المسافة الأقرب الموصى بها بين أي شخصين مترين بدل متر واحد، قالت الأكاديمية إنه «اقتراح مقبول نظريا لكنه غير قابل للتطبيق عمليا».

ورغم «تهديد» السلالات الجديدة من الفيروس، أوصت الأكاديمية بـ«عدم تعديل التدابير الوقائية المحددة أصلا والمحسنة منذ أشهر» مع أهمية التذكير بالسلوكيات الصحيحة.

وشددت الأكاديمية على إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك حيث لا يمكن احترام تدابير التباعد الجسدي، «مع أن يترافق ذلك بتدبير احترازي بسيط للغاية وهو تفادي التحدث أو إجراء اتصالات هاتفية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد
عربى
طلعت يوسف يتسلم مهمته مع «الأهلي طرابلس» ويشرح أهداف التجربة الثالثة
رياضة محلية
زعيمان قبليان يقاضيان الرئيس البرازيلي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»
دولى
إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار
ليبيا
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري
رياضة محلية
وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما
دولى
أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ «الاعتقالات العشوائية»
عربى
كيف يؤثر «كورونا» نفسيا في المتعافين؟
طب وصحة
الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: قد نتوصل في بوزنيقة إلى اعتماد آلية ومعايير الترشح ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور