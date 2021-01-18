تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بـ«كورونا»

رئيس مركز طب النوم بجامعة موسكو يحذر من تأثير قلة النوم على الإصابة بفيروس «كورونا» (الإنترنت)

مازلنا نستكشف فيروس «كورونا» التاجي، رغم مرور أكثر من عام على اكتشافه، وأخيرًا طُرح موضوع جودة النوم وعلاقته بالإصابة بهذا الفيروس التاجي.

إذ حذر رئيس مركز طب النوم بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ألكسندر كالينكين، في حديث إذاعي، من أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، بما في ذلك فيروس «كورونا»، حسب ما نقل «روسيا اليوم» عن «نوفوستي».

وأوضح كالينكين أن قلة النوم لها تأثير سلبي على جهاز المناعة لدى الإنسان، مشيرًا إلى أن «النوم والمناعة مترادفان تقريبًا، ومع انخفاض فترات النوم، تنخفض المناعة بشكل حاد، ويصبح احتمال الإصابة بأي عدوى فيروسية أعلى لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات يوميًّا، مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر من 7 ساعات يوميًّا، بنسبة 250%».

ونصح كلينكين كذلك بالنوم والاستيقاظ في وقت محدد كل يوم، لتحسين جودة النوم، وكذلك التخلي عن المنبه للاستيقاظ، وقال بهذا الشأن: «إننا نتعامل مع معيار للنوم يتراوح لدى معظم الأشخاص البالغين بين 7 و9 ساعات» لهذا يمكن استخدام المنبهات الضوئية للمساعدة في الاستيقاظ، ولتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدى الشخص بشكل أفضل.