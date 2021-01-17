الفوائد الصحية من عصير الخضراوات

يتردد مسمى عصير الخضراوات كثيرًا، وينصح به كإضافة صحية للحمية الغذائية اليومية، أو يشار إليه كحمية غذائية متكاملة.

وتختلف فوائد هذا العصير تبعًا لنوع الخضراوات المستخدمة في إعداده، حسب «ويب طب»

دعم صحة جهاز الدوران

قد يساعد شرب عصير الخضراوات على خفض المستويات المرتفعة من ضغط الدم وتحسين صحة جهاز الدوران عمومًا، ولا سيما عند إعداده باستخدام خضراوات غنية بهذه العناصر الغذائية: فيتامين ج، والبوتاسيوم، والحديد.

تحسين قدرة الجهاز الهضمي على القيام بعمله

قد يكون باستطاعة عصير الخضراوات الغني بالمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات أن يسهم في الآتي:

تنظيف القولون من الفضلات.

إعادة التوازن الصحي للبكتيريا المهمة الموجودة في القناة الهضمية.

الحصول على شعر صحي وبشرة نضرة

قد يساعدك شرب هذا العصير بشكل دوري على تحسين صحة شعرك وبشرتك كما يأتي:

تحسين المظهر العام للبشرة من خلال تخفيف حدة تجاعيد الوجه، وتحسين هيئة الندوب، وتفتيح البقع الداكنة.

تخفيف حدة حالات جلدية التهابية معينة، مثل: الأكزيما، والصدفية، وحب الشباب.

الحفاظ على صحة الشعر وقوته، وتخفيف التساقط الذي قد يصيبه نتيجة تناقص مستويات بعض العناصر الغذائية في الجسم.

فوائد عصير الخضراوات الأخرى

إمداد الجسم بجرعة جيدة من المغذيات، إذ قد يحتوي عصير الخضراوات على: فيتامين أ، وفيتامين ج، والكالسيوم، والفولات، والألياف الغذائية، والمغنيسيوم، والحديد، والبيتا كاروتينات، والفلافونيدات.

خفض احتمالية الإصابة بهذه الأمراض: السكري، وبعض أمراض المناعة الذاتية.

فوائد أخرى، مثل: تحسين الحالة الصحية للدماغ، ومقاومة الزهايمر، وترطيب الجسم، وتقوية المناعة، وتقوية العظام، وتحسين الهضم، وخسارة الوزن.