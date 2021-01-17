الفوائد الصحية من عصير الخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 02:59 مساء

يتردد مسمى عصير الخضراوات كثيرًا، وينصح به كإضافة صحية للحمية الغذائية اليومية، أو يشار إليه كحمية غذائية متكاملة.

وتختلف فوائد هذا العصير تبعًا لنوع الخضراوات المستخدمة في إعداده، حسب «ويب طب»

دعم صحة جهاز الدوران
قد يساعد شرب عصير الخضراوات على خفض المستويات المرتفعة من ضغط الدم وتحسين صحة جهاز الدوران عمومًا، ولا سيما عند إعداده باستخدام خضراوات غنية بهذه العناصر الغذائية: فيتامين ج، والبوتاسيوم، والحديد.

تحسين قدرة الجهاز الهضمي على القيام بعمله
قد يكون باستطاعة عصير الخضراوات الغني بالمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات أن يسهم في الآتي:

تنظيف القولون من الفضلات.

إعادة التوازن الصحي للبكتيريا المهمة الموجودة في القناة الهضمية.

الحصول على شعر صحي وبشرة نضرة
قد يساعدك شرب هذا العصير بشكل دوري على تحسين صحة شعرك وبشرتك كما يأتي:

تحسين المظهر العام للبشرة من خلال تخفيف حدة تجاعيد الوجه، وتحسين هيئة الندوب، وتفتيح البقع الداكنة.

تخفيف حدة حالات جلدية التهابية معينة، مثل: الأكزيما، والصدفية، وحب الشباب.

الحفاظ على صحة الشعر وقوته، وتخفيف التساقط الذي قد يصيبه نتيجة تناقص مستويات بعض العناصر الغذائية في الجسم.

فوائد عصير الخضراوات الأخرى
إمداد الجسم بجرعة جيدة من المغذيات، إذ قد يحتوي عصير الخضراوات على: فيتامين أ، وفيتامين ج، والكالسيوم، والفولات، والألياف الغذائية، والمغنيسيوم، والحديد، والبيتا كاروتينات، والفلافونيدات.

خفض احتمالية الإصابة بهذه الأمراض: السكري، وبعض أمراض المناعة الذاتية.

فوائد أخرى، مثل: تحسين الحالة الصحية للدماغ، ومقاومة الزهايمر، وترطيب الجسم، وتقوية المناعة، وتقوية العظام، وتحسين الهضم، وخسارة الوزن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة