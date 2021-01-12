هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 11:56 صباحا
المناعة الجماعية لن تتحقق في عام 2021 (الإنترنت)

رغم بدء توزيع اللقاحات في أكثر من دولة، قالت منظمة الصحة العالمية إن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام.

ودعت المنظمة الأممية إلى «التحلي بالصبر قليلاً»، ومؤكدة ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات الحماية، حسب «دويتشه فيله».

قالت سمية سواميناثان، المسؤولة العلمية في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن المناعة الجماعية لن تتحقق في عام 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

وأشادت سواميناثان، من جنيف «بالتقدم الكبير» الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير عدة لقاحات آمنة وفعالة وليس مجرد لقاح واحد فقط ضد فيروس جديد تمامًا في أقل من عام.

لكنها شددت على أن طرح اللقاحات على العامة «يستغرق بعض الوقت»، مشيرة إلى أن توسيع نطاق إنتاج الجرعات سيستغرق أيضا وقتا، فالحديث هنا ليس «فقط عن ملايين ولكن هنا نتحدث عن مليارات»، داعية الناس إلى «التحلي بالصبر قليلاً». لكنها أكدت أن «اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، ستنقل إلى جميع البلدان».

وتداركت المسؤولة الأممية محذرة، «لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة».

وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى «لبقية هذا العام على الأقل».

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