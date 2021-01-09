ماذا تعرف عن الحساسية تجاه لقاح «كورونا»؟

لقاح بيونتيك وفايزر (الإنترنت)

هناك تساؤلات كبيرة وعديدة حول كيفية التعامل مع حالات إصابة بعض من تلقوا لقاح «كورونا» بردود فعل تحسسية شديدة بعد التطعيم مباشرة.

فبعد تلقي لقاح «بيونتيك-فايزر» المضاد لفيروس «كورونا» أصيب شخصان في بريطانيا بردود فعل تحسسية شديدة، كما ظهرت حالة مشابهة في الولايات المتحدة أيضا، حسب «دويتشه فيله».

هذه الحالات وغيرها أثارت مخاوف كبيرة لدى الألمان من إمكانية ظهور أعراض مماثلة عليهم عند تلقي اللقاح، كما ذكر موقع «شبيغل» الألماني.

ويرى أخصائي أمراض الحساسية لودغر كليميك في حديث لـ«شبيغل» أن «ردود الفعل التحسسية هي أخطر آثار جانبية للقاح حتى الآن». لكن كليميك يطمئن الألمان ويقول: «على الرغم من أن نحو 24 مليون ألماني يعانون الحساسية، إلا أن القليل منهم فقط يعاني من حساسية شديدة قد تمنع التطعيم».

وقد أصيب بعض الذين تلقوا اللقاح بما يعرف بـ«صدمة الحساسية»، وهي رد فعل تحسسي شديد قد يشكل خطرا على الحياة، إذ يعاني المصابون من الدوار والقيء وهبوط في الدورة الدموية. وتحدث الصدمة بسرعة كبيرة بعد التلامس مع مسببات الحساسية.

من يمكن أن يتلقى اللقاح دون خوف؟

يقول كليميك إنه لا داعي للخوف من تلقي اللقاح إذا كان المرء يعاني من حمى القش «التهاب الأنف التحسسي» أو من حساسية تجاه الغبار فقط، لكنه يؤكد ضرورة أن يتأكد المرء من وضعه الصحي إذا كانت لديه حساسية تجاه بعض الأغذية أو الأدوية، قبل أن يتلقى اللقاح.

ويفترض الخبير الألماني أن ما بين واحد إلى ثلاثة في المائة من الألمان فقط معرضون لخطر الحساسية المفرطة، ولذلك «يجب ألا يتم تطعيمهم أو أن يتم تطعيمهم عبر اتخاذ إجراءات وقائية».

ويرى كليميك أن «المشتبه الرئيسي» الذي يسبب الحساسية عند تلقي اللقاح هو المركب الحيوي «بولي إيتيلين غلايكول» الذي يدخل في تركيب اللقاح، والمعروف بأنه يسبب الحساسية، إذ يستخدم في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل أيضا.

ما الحل؟

يقترح الخبير الألماني أن يتم تقسيم الأشخاص بناء على معلومات الحساسية المتعلقة بهم في نظام يحمل إشارات المرور. فالأشخاص الذين يظهر لهم اللون الأخضر يمكنهم أن يتلقوا اللقاح دون مشاكل. أما الذين يظهر لهم اللون الأصفر فيمكنهم تلقي اللقاح على أن يبقوا في مركز التطعيم لمدة نصف الساعة بعد تلقي اللقاح، من أجل أن يتدخل فريق طبي مجهز فورا في حال ظهور الأعراض لديهم.

أما بالنسبة للذي يظهر له اللون الأحمر، فيقترح كليميك إجراء اختبار حساسية له قبل التطعيم، فإذا تبين أن لديه حساسية من أي مادة تدخل في تركيب اللقاح، عندها يجب عدم تطعيمه.