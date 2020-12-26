تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك

كثير من الأطعمة يمد جسمك بفيتامين B12 (الإنترنت)

تكمن أهمية فيتامين «B12» في أنه يساعد في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم، وكذلك إنتاج الحمض النووي، كما أنه يضمن التشغيل السلس لوظائف الجسم الحيوية.

لذلك يمكن أن يكون لنقص «B12» آثار ضارة قد تشمل اعتلال العصب البصري، حسب «إكسبريس».

وتنبع بعض التأثيرات الأكثر وضوحًا من تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين «B12»، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها.

ويمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي نقص «B12» غير المعالج إلى تلف الجهاز العصبي في العصب البصري، الذي يؤدي إلى عينيك.

كذلك يمكن للضرر أن يعطل الإشارة العصبية التي تنتقل من عينك إلى دماغك، ما يضعف رؤيتك، وتُعرف هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري.

وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من كونه مقلقًا، إلا أنه غالبًا ما يمكن عكسه عن طريق تناول مكملات فيتامين «B12».

وتشمل أعراض نقص فيتامين «B12» الأخرى:

لونًا أصفر شاحبًا على جلدك.

التهاب اللسان واحمراره.

قرحة الفم.

شعورًا واخزًا في الجلد.

تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

اضطراب الرؤية.

التهيج.

الكآبة

تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

تدهور في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم (الخرف).

أسباب رئيسية

هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين ؛«B12» هما فقر الدم الخبيث والقرارات الغذائية.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة، أنه يمكن الحصول على كميات موصى بها من فيتامين «B12»، عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك ما يلي:

كبد البقر والمحار، وهما من أفضل مصادر فيتامين «B12».

الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، التي تحتوي أيضًا على فيتامين «B12».

بعض حبوب الإفطار والخميرة الغذائية وغيرها من المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين «B12».