علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 01:25 مساء
ممرضة إلى جانب مريض في قسم المصابين بكوفيد-19 في مستشفى في هيوستن في الولايات المتحدة. (أ ف ب)

في إطار الجهود لاحتواء الوباء، اكتشف علماء يابانيون علاقة متبادلة مباشرة بين كمية الحمض النووي الريبي لفيروس SARS-CoV-2 في دم المصاب وشدة مسار «كوفيد-19»، حسب ما نشر بموقع «medRxiv».

وأوضحوا أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، تحير الأطباء بسبب عدم قدرتهم على التنبؤ بها، لهذا يبحث علماء مختلف الدول عن علامات بيولوجية موثوقة، تسمح بالتنبؤ بمسار «كوفيد-19»، وفق «روسيا اليوم».

وتستخدم طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR)، عادة في تحديد وجود فيروس SARS-CoV-2 في الجسم، التي تشير إلى وجود الحمض النووي الريبي للفيروس في البلعوم الأنفي، حيث تؤخذ المسحة.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن الحمولة الفيروسية في العينات تكون أعلى خلال أيام بعد ظهور أعراض المرض، وبعد مضي 2-3 أسابيع تصبح أقل مما كانت في السابق.

وليست هناك علاقة بين الحمولة الفيروسية في المجاري التنفسية وحدة المرض، وقد تكون بنفس المستوى لدى المرضى الذين تظهر عندهم أعراض المرض، والذين لا تظهر عندهم هذه الأعراض.

وافترض باحثون من جامعة توياما اليابانية ومعهد توياما للصحة العامة، أن حدة مسار المرض ترتبط بوجود الفيروس في الدم وليس في البلعوم الأنفي. ومن أجل إثبات ذلك، أجروا دراسة بأثر رجعي شملت 56 مريضا رقدوا في المستشفى خلال الفترة من 13 أبريل إلى 28 سبتمبر 2020، وقارنوا نتائج تحليل الحمض النووي الريبي للفيروس في الدم مع اختبارات مسحة البلعوم الأنفي جمعت في غضون سبعة أيام.

وقسم الباحثون المرضى الذين خضعوا لهذه الدراسة، إلى مرضى من دون أعراض، ومرضى حالتهم خفيفة ودون التهاب رئوي، ومرضى حالتهم معتدلة مع وجود التهاب رئوي، لا يحتاجون إلى الأكسجين، ومرضى حالتهم شديدة بحاجة إلى الأكسجين، ومرضى حالتهم خطرة هم بحاجة إلى تهوية ميكانيكية للرئتين، أو عندهم صدمة واختلال وظائف أعضاء الجسم.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المرضى الذين حالتهم خطرة، كان الحمض النووي الريبي للفيروس موجودا في دمهم جميعا، وبنسبة 50% لدى الذين حالتهم شديدة، وبنسبة 4% لدى الذين حالتهم معتدلة ولم يكتشف لدى المرضى الذين حالتهم خفيفة والذين لم تظهر عندهم أعراض المرض نهائيا. واستنادا إلى هذه النتائج، استنتج الباحثون، أن كمية الحمض النووي الريبي للفيروس في بلازما الدم، يمكن أن تكون مؤشرا موثوقا للتنبؤ بمسار «كوفيد-19».

ووفقا للعلماء، يسمح اختبار الدم البسيط للمرضى عند دخولهم إلى المستشفى بتحديد نوع العلاج اللازم، وأحيانا يساعد على إنقاذ حياة ذوي الحالة الخطرة بحقنهم فورا بـ«كوكتيل» الأجسام المضادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إزالة تمثال قائد عسكري من حقبة العبودية في الجنوب الأميركي
ثقافة وفن
كوستا يستفز ملَكات سواريز في أتلتيكو مدريد قبل لقاء سوسييداد
رياضة عالمية
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» بعد موافقة وكالة الأدوية
دولى
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة