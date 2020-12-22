تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 10:36 صباحا
ثلاث تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ وعميق (الإنترنت)

لأسباب عدة مثل الإرهاق وضغط العمل، يعاني الكثير منا صعوبة في النوم أو اضطرابه.

ويؤكد الخبراء أنه يمكننا التغلب على الأرق، من خلال تقنيات تنفس بسيطة، تجلب الهدوء والتخلص من الأفكار السلبية، حسب «دويتشه فيله».

الطريقة الأولى: اغلق فتحة الأنف اليمنى بإصبع واحد واستنشق الهواء ببطء ولكن بعمق من خلال فتحة الأنف اليسرى. قم بحبس أنفاسك لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا. بعدها أغلق فتحة الأنف اليسرى وافتح الفتحة اليمنى. ثم قم بعملية الزفير. كرر العملية عدة مرات، لـ8 مرات على الأقل، حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء، كما يوضح مقال لموقع «هاربيرس بازار».

الطريقة الثانية: تنفس عبر فتحتي الأنف لمدة أربع ثوان وقم بعدها بعملية الزفير لمدة 6 ثوان. وكشفت نتائج بعض الأبحاث أن هذا الإيقاع هو الطريقة الأكثر فاعلية لتنظيم وظائف الجسم. فلما يكون الزفير لمدة أطول فإن ذلك يؤدي إلى رد فعل استرخائي ويفكك هرمونات التوتر.

الطريقة الثالثة: استنشق الهواء بعمق عبر الأنف لمدة 4 ثوان. أثناء القيام بذلك يجب عليك إغلاق الفم وليكن اللسان خلف الأسنان على سقف الفم. بعدها احبس أنفاسك لمدة 7 ثوان. وفي النهاية قم بعملية الزفير عبر الفم لمدة 8 ثوان. وتعرف هذه التقنية للتنفس بطريقة «4-7-8». ينصح بتكرارها 4 مرات فمن شأن ذلك أن يجلب لك الراحة والهدوء ويساعدك على نوم مريح وعميق.

ورغم أهمية تقنيات الاسترخاء للتخلص من الأرق ينصح الخبراء بتجاوز كل أسبابه في العمل وبعدم الانتظار حتى يصل الليل للقيام بتقنيات التنفس، ويمكن أيضاً القيام بها خلال النهار أثناء العمل ومواصلتها في الليل قبل النوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوستا يستفز ملَكات سواريز في أتلتيكو مدريد قبل لقاء سوسييداد
رياضة عالمية
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» بعد موافقة وكالة الأدوية
دولى
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية الملك السنوسي
ثقافة وفن
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز علمي يعيد البصر للمكفوفين